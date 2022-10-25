بلدية الشارقة: 15 اشتراطاً صحياً لتنظيم عمل محال غسيل وكي الملابس

أكدت بلدية مدينة الشارقة أن هناك 15 اشتراطاً رئيساً يجب توفرها في محلات غسيل وكي الملابس، من أجل ممارسة النشاط والتفتيش الدوري على هذه المنشآت للتأكد من التزامها بهذه الاشتراطات التي تعتبر منظمة لسير العمل ولضمان تقديم الخدمة للمتعاملين بما يضمن الصحة والسلامة العامة، حيث تعمل البلدية بشكل دوري على تنظيم زيارات تفتيشية دورية ومفاجئة لمحال غسيل وكي الملابس واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق كافة المحال التي يتم ضبطها غير ملتزمة بالمعايير والاشتراطات الصحية المطلوبة.

وفي هذا السياق أكدت رئيس قسم الرقابة الصحية رقية إبراهيم، أن البلدية حددت 15 شرطاً رئيساً لتنظيم عمل محال غسيل وكي الملابس تشمل توفير معدات وأجهزة الغسيل والتنشيف والاهتمام بنظافتها وصيانتها، وتوفير صرف صحي مناسب بالأرضيات، وتوفير الحاويات اللازمة وتوفير أرفف حفظ الملابس وحمالات الملابس وصيانتها وتوفير الأكياس البلاستيكية للملابس، والمحافظة على النظافة العامة للمنشأة ونظافة الأدوات والمعدات المستخدمة، والتعاقد مع منشأة لمكافحة الحشرات والقوارض معتمدة من بلدية مدينة الشارقة وتصديق العقد، فضلاً عن الاهتمام بنظافة العاملين والالتزام بارتداء الزي الموحد المناسب، وتوفير صندوق اسعافات أولية مجهز، والاهتمام بتوفير الإضاءة والتهوية المناسبة، وصيانة الجدران والأرضيات والأسقف وكافة المعدات والأدوات في المنشأة، وتوفير بطاقات الصحة المهنية لكافة العاملين.

وأوضحت رئيس قسم رقابة الصحية أن البلدية نفذت منذ بداية العام الجاري أكثر من 3 آلاف زيارة تفتيشية لمحال غسيل وكي الملابس للتأكد من التزامها بهذه الاشتراطات حيث وفرت البلدية كادراً من المفتشين للقيام بأداء دورها الرقابي والتوعوي حيث يتم توعية العاملين في هذه المشآت على أهمية تطبيق المعايير الصحية وضرورة الالتزام بها.