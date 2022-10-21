«كهرباء الشارقة» تحوّل 60% من العدادات إلى «ذكية»

أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تركيب واستبدال أكثر من 60% من العدادات على الشبكة الكهربائية بمدينة الشارقة، إلى جانب استبدال العدادات القديمة بالعدادات الذكية، ما يسهم في توفير قراءات دقيقة خالية من الأخطاء، حيث أنجزت تركيب 19 ألفاً و154 عداداً ذكياً خلال العام الجاري.

وتعمل إدارة توزيع الكهرباء بالهيئة على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لصيانة لوحات التوزيع أو استبدالها بالجديدة، وذلك للتأكد من أمن وسلامة التسليكات الكهربائية، وتحقيق استقرار الشبكة الكهربائية، ورفع كفاءتها.

وأكد مدير إدارة توزيع الكهرباء، الدكتور المهندس حسن الزرعوني، أن الهيئة مستمرة في تنفيذ المشروعات التطويرية، واستخدام أحدث الأجهزة والتطبيقات، واستخدام العدادات الذكية في المناطق المختلفة بإمارة الشارقة، سواء المناطق السكنية أو التجارية أو الصناعية، وذلك ضمن خطة الهيئة لتحويل جميع العدادات بإمارة الشارقة إلى عدادات ذكية، للاستفادة من مميزاتها، وبهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.