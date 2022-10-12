مقابلات وظيفية للباحثين عن عمل في الشارقة

نظمت دائرة الموارد البشرية في الشارقة، بمقر قصر الثقافة، أمس، بالتعاون مع بنك دبي الإسلامي، فعالية اليوم المفتوح لإجراء مقابلات وظيفية للباحثين عن عمل من الراغبين والراغبات في الانضمام إلى شركات القطاع الخاص.

وأتاحت الدائرة الفرصة لـ360 مواطناً ومواطنة من الباحثين عن عمل بالإمارة من مختلف المؤهلات العلمية وهي الثانوية العامة، والدبلوم، والبكالوريوس، للعمل في مكاتب وأفرع بنك دبي الإسلامي.

ويأتي تنظيم هذا اليوم بهدف ترشيح الباحثين عن عمل للوظائف المناسبة التي تتوافق مع مؤهلاتهم وقدراتهم، تعزيزاً لدعم سياسات التوطين ودعماً لصناعة كوادر بشرية وطنية ذات مستوى أداء عالٍ، وقدرات تنافسية.

وقال عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية الدكتور طارق سلطان بن خادم، إن ترشيح الباحثين عن عمل للوظائف بالمؤسسات والشركات المختلفة يأتي وفق اهتمام وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تدعم تمكين الباحثين عن عمل حسب رغباتهم وتطلعاتهم ومواهبهم ومؤهلاتهم العلمية للحصول على الوظيفة المناسبة التي تضمن لهم تأسيس الحياة الكريمة والمستقبل المشرق، في ظل رعاية كريمة من سموه، تحقيقاً للتنمية المجتمعية بالإمارة.