وظائف جديدة للمواطنين في 5 دوائر حكومية بعجمان

طرحت منصّة «كوادر» التابعة لدائرة الموارد البشرية في عجمان، أخيراً، عدداً من الوظائف الجديدة في دوائر حكومية للمواطنين، وذلك ضمن استراتيجيتها لرفع نسبة التوطين في دوائرها، وهي: دائرة الميناء والجمارك، ودائرة البلدية والتخطيط، ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري، وجهاز الرقابة المالية ومؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية.

ودعت الراغبين في التقدم، للتقديم عبر الموقع الإلكتروني لمنصة كوادر وإدراج السيرة الذاتية والمستندات المطلوبة بما تتضمنه من سنوات خبرة ومؤهلات دراسية.

وتضمنت الوظائف المطروحة، وظيفة «مطور نظم معلومات رئيسي» في دائرة الميناء والجمارك براتب يراوح بين 22 و23 ألف درهم، بنظام الدوام الكامل، وخبرة وظيفية بين سنتين وأربع سنوات، ومتوسط أعمار بين 23 و27 سنة، مع ضرورة الحصول على مؤهل (بكالوريوس).

كما عرضت المنصّة، وظيفة «مدقق داخلي رئيسي» بدائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان بدوام كامل، على أن تراوح الخبرة المهنية بين (0-4) سنوات بشرط ألا يكون عمر المتقدم أقل من 25 وحتى 45 عاماً.

وطرحت «كوادر» وظيفة «فني مختبر مواد البناء» في دائرة البلدية والتخطيط للحاصلين على بكالوريوس في الهندسة المدنية والجيولوجية والميكانيكية، بمتوسط خبرة بين أربع وثماني سنوات، في حين يراوح العمر المطلوب بين 25 و40 عاماً.

كما طرحت منصة كوادر وظيفة «أخصائي سلامة أغذية» في دائرة البلدية والتخطيط، للحاصلين على بكالوريوس في تخصصات تكنولوجيا الغذاء والصحة العامة والعلوم وسلامة الغذاء والهندسة الكيميائية، بخبرات تراوح بين أربع وثماني سنوات، على أن يكون عمر المتقدم بين 25 و40 سنة.

فيما عرضت المنصة وظيفة «طبيب بيطري» بدائرة البلدية والتخطيط، بخبرة تراوح بين أربع وثماني سنوات، على أن يكون عمر المتقدم بين 25 و40 سنة.

وطرحت «كوادر» أيضاً، وظيفة «مدقق أول» في جهاز الرقابة المالية، بخبرة مهنية بين أربع و12 عاماً، فيما تراوح أعمار المتقدمين بين 23 و60 عاماً، على أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في المحاسبة.

وتضمنت الوظائف المطروحة «باحثة اجتماعية» في مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، براتب يراوح بين 7500 و10500 درهم شهرياً، فيما اشترطت الوظيفة أن تكون المتقدمة «أنثى» وحاصلة على بكالوريوس في الخدمة الاجتماعية، بخبرة تراوح بين سنتين وخمس سنوات، على أن يكون العمر بين 24 و37 عاماً.