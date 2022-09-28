بمجموع 4 أيام.. 3 عطلات رسمية يحصل عليها موظفو "الحكومي والخاص" قبل نهاية 2022

تحتفل دول العالم الإسلامي يوم السبت الموافق 12 ربيع الأول 1444، والثامن من أكتوبر 2022، بذكرى المولد النبوي الشريف، وهي مناسبة تضعها دولة الإمارات ضمن قائمة العطلات الرسمية للدولة، سواء على قطاعات العمل (الحكومي والخاص)، والتعليم (مدارس وجامعات) والاقتصاد (بنوك وبورصة)، وغيرها.

وتنفيذاً لأجندة التي اعتمدها مجلس الوزراء بشأن تحديد العطلات الرسمية في القطاع الحكومي، ومنح القطاع الخاص عطلات رسمية مماثلة، بهدف تعزيز التواصل والتوازن فيما بينهما، ودعم الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن يوم السبت الموافق 8 أكتوبر المقبل، سيكون إجازة مدفوعة الأجر لكافة العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة، احتفالاً بمناسبة المولد النبوي الشريف.

ووفقاً لأجندة العطلات الرسمية للدولة، يتبقى لموظفي الجهات الحكومية والخاصة وطلبة المدارس والجامعات، ثلاث عطلات رسمية يحصلون عليها قبل نهاية العام الجاري 2022، بإجمالي 4 أيام، الأولى عطلة المولد النبوي الشريف في الثامن من أكتوبر (يوم واحد)، والثانية يوم الشهيد في الثلاثين من نوفمبر المقبل، ويتم ترحيلها إلى الأول من ديسمبر (يوم واحد)، وأخيراً عطلة اليوم الوطني يومي 2-3 ديسمبر المقبل (يومان).

وحصل موظفو القطاعين الحكومي والخاص خلال الشهور التسعة الماضية على 4 عطلات رسمية بمجموع 10 أيام، بدأت برأس السنة الميلادية (يوم واحد)، ثم عيد الفطر (أربعة أيام)، ووقفة عرفة وعيد الأضحى (أربعة أيام)، وكذلك رأس السنة الهجرية (يوم واحد).