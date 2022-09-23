دبي تحتفي باليوم الوطني السعودي

تنطلق اليوم في دبي وعلى مدار أربعة أيام العديد من الفعاليات والأنشطة المميزة احتفاءً باليوم الوطني الـ92 للمملكة العربية السعودية، والتي تضفي أجواء البهجة بهذه المناسبة السعيدة، وتؤكد العلاقات الأخوية الوثيقة بين الشعبين الشقيقين.

وبإمكان السكان والزوار وكذلك الأشقاء السعوديين الاحتفال باليوم الوطني السعودي في دبي من خلال حضور عدد من الحفلات الغنائية والموسيقية والفعاليات الترفيهية، وكذلك الاستفادة من عروض التسوق وباقات الإقامة الفندقية المميزة التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بالتعاون مع شركائها.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أحمد الخاجة: «نشارك أشقاءنا السعوديين فرحتهم بهذه المناسبة الغالية والسعيدة على قلوبنا جميعاً من خلال تنظيم مجموعة من الفعاليات والحفلات والعروض والأنشطة المتنوعة، حيث تنتشر المظاهر الاحتفالية في العديد من المعالم البارزة لدبي، بالإضافة إلى قيام شركائنا بتقديم تخفيضات خاصة للأشقاء السعوديين بهذه المناسبة العزيزة».

ومن المظاهر الاحتفالية بهذه المناسبة إضاءة أشهر معالم دبي بلون علم السعودية، بما في ذلك «برج العرب»، و«عين دبي»، و«برواز دبي»، ومتحف المستقبل الذي يضيء باللون الأخضر في 23 سبتمبر عند الساعة السابعة مساءً. كما ستضاء سماء دبي بالألعاب النارية المذهلة في ذا بييتش وبلوواترز عند الساعة 8:30 مساءً.

وسيكون الجمهور على موعد مع حفل غنائي مميز في الـ24 من سبتمبر بمشاركة نخبة من نجوم الفن المميزين، حيث تحيي الحفل النجمة أصالة نصري، والنجم فؤاد عبدالواحد، والنجمة أصيل هميم. فيما سيقام الحفل في كوكاكولا أرينا عند الساعة التاسعة مساءً، وستفتح الأبواب في تمام الساعة 8:15 مساءً، علماً بأن التذاكر متاحة للحجز المسبق عبر الموقع الإلكتروني dubai.platinumlist.net، مع أسعار تبدأ من 195 درهماً.

ويمكن للعائلات السعودية الاستفادة من التخفيضات المقدمة بهذه المناسبة في عدد من مناطق الجذب السياحي ومن ضمنها دبي دولفيناريوم التي تقدم تخفيضات بنسبة 25% على تذاكر مقاعد كبار الزوار، كما يمكن التوجه إلى «دبي باركس آند ريزورتس»، أضخم متنزه ترفيهي في الشرق الأوسط، والاستفادة من عروض الدخول المجانية للصغار مع الكبار إلى موشنغيت وبوليوود باركس. أما عشاق الرياضة فيُمكنهم المشاركة في سباق اليوم الوطني السعودي للجري يوم 23 سبتمبر، بينما يمكن للعائلات أن تتوجه إلى أفينتورا؛ للقيام بالعديد من المغامرات والأنشطة الرياضة المتنوعة. ويقدم دبي فستيفال سيتي مول عرض النافورة «تخيل» الرائع، ليختتم اليوم المميز فعالياته عندما تضيء سماء دبي بالألعاب النارية المذهلة في ذا بييتش وبلوواترز.

استمتعوا بفنون الرقص التقليدي مع فرقتي الحربية والعيالة أثناء التسوق في سيتي سنتر مردف، وسيتي ووك، ونخيل مول، ودبي فستيفال سيتي مول، وجزيرة بلوواترز في 23 سبتمبر من الساعة الرابعة عصراً حتى الـ10 مساءً.

وضمن احتفالات اليوم الوطني السعودي في جميع أنحاء دبي، تقدم أفضل العلامات التجارية في مختلف مراكز التسوق تخفيضات تصل حتى 75% على الأزياء والإكسسوارات والأحذية ومستحضرات التجميل ومنتجات الجمال والعطور والبصريات والمفروشات المنزلية والخارجية والإلكترونيات وكذلك في الصيدليات والمتاجر الكبرى والهايبر ماركت.

ومن جهتها، تقدم الفنادق عروض الإقامة لسبع ليالٍ بقيمة خمس ليالٍ فقط، لتجربة أفضل الفنادق والمنتجعات في دبي، وتشمل الفنادق التي تقدم عروض الإقامة الفندقية المميزة كلاً من فندق ومنتجع سيزارز بالاس دبي، فندق ومنتجع أتلانتس النخلة، ومنتجع وسبا «نيكي بيتش دبي» في جزيرة لؤلؤة جميرا، ومنتجع حبتور غراند، أوتوغراف كولكشن، وأيضاً في لابيتا، دبي باركس آند ريزورتس.

• بإمكان سكان وزوار دبي الاحتفال باليوم الوطني السعودي من خلال حضور حفلات غنائية وفعاليات ترفيهية.