بلدية الفجيرة تضبط 674 سلعة مغشوشة وتخالف 14 منشأة

ضبطت بلدية الفجيرة 674 قطعة بضاعة مغشوشة في الأسواق والمراكز التجارية، وحررت 14 مخالفة لمنشآت أقدمت على عمل تنزيلات وعروض وحملات ترويجية من دون تصاريح، وعدم إصدار فواتير للمستهلكين، وذلك منذ بداية العام حتى نهاية شهر أغسطس الماضي.

وأفادت مديرة إدارة التراخيص التجارية، قسم حماية المستهلك، المهندسة فاطمة الشراري، بأن الإدارة نفذت 1233 جولة تفتيشية للرقابة والتفتيش على المراكز والمحال التجارية على مستوى الإمارة والمناطق التابعة لها، منذ بداية العام حتى نهاية أغسطس الماضي. ولفتت إلى أن الإدارة نفذت 10 حملات متعلقة بالغش التجاري، فيما أسفرت عن ضبط 674 قطعة من بضاعة مغشوشة، مشيرة إلى أن الحملات تهدف إلى التأكد من مدى التزام المنشآت التجارية بقانون حماية المستهلك ولوائحه التنفيذية، ومتابعة مدى استقرار الأسعار، ومقارنتها بين الرف وصندوق المحاسبة، والتأكد من صحة العروض الترويجية للسلع المعروضة ومدى صلاحيتها، والتأكد من تصاريح التنزيلات والحملات الترويجية، والتأكد من الالتزام بصرف فواتير، والتحقق من قائمة الأسعار.