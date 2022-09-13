شرطة عجمان تطلق باقة "خدمتكم" لتقديم الخدمات لكبار المواطنين وأصحاب الهمم في المنزل

أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان باقة "لخدمتكم" الاستباقية، والتي تستهدف تقديم الخدمات لكبار المواطنين وأصحاب الهمم في منازلهم لتسهيل حصولهم على الخدمات، وذلك بالتعاون مع وسطاء التأمين ومركز فاست لفحص وترخيص المركبات التابع لهيئة دعم الخدمات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار جهودها المبذولة لتعزيز جودة الحياة وتحقيق هدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتعزيز رضا المتعاملين حول الخدمات المقدمة.

وقال مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين العقيد سلطان خليفة بن حارب المهيري، إن إطلاق باقة "لخدمتكم" جاء دعماً لمبادرة لخدمتكم التي أطلقتها القيادة سابقاً، والتي حققت إنجازاً متميزاً بتقديم الخدمات لعدد 273 مستفيداً من كبار المواطنين وأصحاب الهمم منذ إطلاقها، لتبلغ نسبة رضا المستفيدين منها 100%.

وأكدت شرطة عجمان حرصها على تطوير خدماتها بما يعزز رضا وسعادة المتعاملين، لذا تم تطويرها من خدمة إلى باقة تشمل عدد من الخدمات، ومنها خدمة فحص المركبة، خدمة تجديد الملكية، خدمات تأمين المركبات، وخدمة تصاريح مواقف أصحاب الهمم، بحيث يقوم موظف المركز بالتواصل مع المتعاملين من كبار المواطنين وأصحاب الهمم وإبلاغهم بأن ملكية المركبة قد شارفت على الانتهاء، لتنتقل بعدها دورية في خدمتكم إلى منزل المتعامل ويتم فحص المركبة وتقديم الخدمة بشكل كامل وتوصيل الملكية دون الحاجة للتوجه إلى المركز.

وأكد مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين أن شرطة عجمان تحرص على بذل كل الجهود الممكنة وتسخير كافة إمكانياتها لتقديم الخدمات وفق أعلى معايير الجودة بما يعزز رضا وسعادة المتعاملين، وخصوصاً فئات كبار المواطنين وأصحاب الهمم.