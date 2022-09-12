المحيربي يتسلق أعلى قمة في أوروبا ويحقق إنجازاً استثنائياً

حقق المهندس الإماراتي عبد الله المحيربي إنجازاً استثنائياً بتسلّقه أعلى قمة جبل في قارة أوروبا وهو جبل البروس في روسيا التي يبلغ ارتفاعها 5642 متراً.

ويأتي هذا الإنجاز بعد نجاحه في عام 2014 في تسلّق وصعود قمّة جبل أكونكاجوا بالأرجنتين، وهي أعلى قمة في أمريكا الجنوبية، ويبلغ ارتفاعها 6962 متراً، وتسلّقه أيضاً خلال عام 2015 قمّة جبل كليمنجارو في تنزانيا والتي يصل ارتفاعها إلى 5895 متراً، وتعد أعلى قمة في القارة الأفريقية.

وأفاد المهندس المحيربي بأن نجاحه في تسلّق قمّة جبل البروس في روسيا يعود للتشجيع الكبير الذي تلقاه من صندوق أبوظبي للتنمية، المؤسسة الوطنية الرائدة التي يعمل بها في إدارة العمليات كمهندس للمشاريع، حيث منحه الصندوق فرصة كبيرة لتحقيق حلمه في بلوغ تلك القمة لتضاف إلى سجله الحافل في رياضة تسلّق الجبال.

وقال : " أشعر بالفخر والاعتزاز بنجاحي في الوصول إلى قمم الجبال، ورفع عَلم دولة الإمارات ، وفخور بإبراز صلابة وقوة المواطن الإماراتي الذي نجح في تحدي الصعاب والصعود إلى أعلى القمم بعد اجتياز هذه الرحلة الشاقة".

وأضاف: "المرحلة الأصعب في تسلّق الجبال تكون في المحافظة على الاتزان العقلي والذهني، إذ يتوجب على المتسلق أن يبذل قصارى جهده للحفاظ على قوته وتوازنه بحكم التحديات التي تمر في مرحلة الصعود والنزول".

وتوجه المحيربي بالشكر إلى صندوق أبوظبي للتنمية وإدارته التي حرصت على توفير الدعم له، لتحقيق حلمه في تسلق القمم السبع، وتجاوز التحديات، وكذلك دعم الصندوق في إثبات قدرة المواطن الإماراتي على التميز والإبداع في شتى المجالات الرياضية والاجتماعية والاقتصادية.