شرطة أبوظبي تعزز الوعي المروري لطلبة المدارس

نفذت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي مبادرة "العودة للمدارس" بمركز بوابة الشرق مول التجاري في بني ياس وذلك ضمن إطار الحملة الاتحادية على مستوى الدولة تحت شعار "السلامة المرورية لطلبة المدارس".

وركزت المبادرة على عقد ورشة لتعزيز وعي الأسر بأهمية توفير مقومات السلامة المرورية والبيئة الآمنة لطلبة المدارس التي تعزز حمايتهم من المخاطر والحوادث خلال نقلهم من وإلى المدارس.

وأكد العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز الوعي المروري للسائقين بتنفيذ مجموعة من الأنشطة وبرامج التوعية المرورية ضمن الجهود الهادفة إلى تعزيز المسؤولية للالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور، والحد من الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة.

ولفت إلى حرص شرطة أبوظبي على تعزيز الشراكة مع مختلف قطاعات وشرائح المجتمع في نشر التوعية المرورية لتأمين سلامة أبناءنا الطلاب خلال نقلهم بالحافلات المدرسية موضحاً أن القانون يلزم سائقي المركبات بالوقوف في حالة فتح إشارة (قف) الجانبية بالحافلات على النحو التالي في الطرق المفردة يتم التوقف الكامل لجميع المركبات السائرة في كلا الاتجاهين بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار، في الطرق المزدوجة يتم التوقف الكامل لجميع المركبات السائرة في اتجاه سير المركبة بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار.

و أشار الرائد أحمد عبدالله المهيري مدير فرع العلاقات العامة بمديرية المرور والدوريات أن الفعالية تضمنت تطبيقات وبرامج مجتمعية وتعريفية بالأنظمة والتقنيات الحديثة في مجال السلامة المرورية من أبرزها رسومات الأطفال عبر تقنية AR والتي تتيح مشاهدتها عبر الآيباد وهي تتحرك المسابقات المرورية والمنشورات الرقمية والفيديوهات ، ومرسم الأطفال .