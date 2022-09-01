كهرباء الشارقة تنفذ خطة لاستبدال الإنارة في مناطق بخورفكان إلى موفرة للطاقة

أفادت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، بأنه في إطار جهودها لتقديم أفضل الخدمات في كافة المناطق وترشيد الاستهلاك وتحقيق التنمية المستدامة، بدأت الهيئة تنفيذ خطة لاستبدال فوانيس وكشافات أعمدة الإنارة بعدد من المناطق في مدينة خورفكان، حيث بدأ تنفيذ الخطة باستبدال الفوانيس والكشافات في منطقة القادسية بمدينة خورفكان وتم استبدال عدد (119) مصباح وكشاف موفر للطاقة بدلا من الفوانيس التقليدية والعمل جاري لاستكمال الخطة في عدد من المناطق.

وأوضح نائب مدير إدارة خورفكان الدكتور راشد الكابوري، أن الاستراتيجية لعام 2022 تتضمن استبدال عدد 750 فانوسا وكشافا بعدد من المناطق في مدينة خورفكان ضمن مشروع تحسين وتطوير الإنارة بالشوارع الداخلية للمناطق السكنية خلال هذا العام.

وأكد أن الهيئة تعمل على إنارة الطرق والشوارع في كافة المناطق بمواصفات وجودة عالمية ومراعاة الشكل الجمال وتطبيق أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال واستبدال الكشافات والفوانيس التقليدية بأخرى موفرة للطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في إنارة الشوارع بمعدل يزيد عن 50% عن مثيلاتها من الفوانيس والكشافات العادية.

وأشار إلى أن مشروعات إنارة الشوارع والطرق مستمرة في جميع المناطق بالشارقة وفق خطة وجدول زمني محدد ومواصفات تتناسب مع الطرق السريعة والشوارع الرئيسية والجانبية، مشيراً إلى أن تنفيذ مشروعات إنارة الشوارع يتم تحت إشراف كامل من الفرق المتخصصة بالهيئة والتأكد من مطابقته لأفضل المواصفات العالمية.

