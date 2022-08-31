تحذير من تدهور السكوتر بسبب تعرضه لحرارة الشمس

حذرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مستخدمي السكوتر الكهربائي من تركه تحت أشعة الشمس لفترة طويلة، مؤكدة ان ذلك قد يؤدي الى حدوث خلل فيه سيتسبب بمخاطر تهدد السلامة العلامة، اذ ممكن أن يختل توازنه ويتدهور نتيجة مشكلات تقنية في العجلات والجسم، كما دعت الراغبين باقتنائه الى ضرورة التأكد من مطابقته للمواصفات المعتمدة تجنبا للمخالفة.

وتشير المعلومات الى أن تعرض السكوتر لحرارة الشمس يتسبب في تلف بطارية السكوتر، كما يمكن ان يؤدي الى تشقق في المادة المطاطية الموجودة في العجلات، وأيضا الى جفاف المادة الصمغية التي تثبت السطح المطاطي الممتد فوق متن السكوتر المخصص لوقوف السائق.

وكانت الهيئة قد أعلنت عن إصدارها أكثر من 38 ألف تصريح خلال 3 شهور بدأت بتاريخ إطلاق منصة التصاريح الالكترونية التي خصصتها الهيئة لتلقي طلبات سائقي السكوتر الكهربائي الراغبين في قيادته ضمن المناطق المصرح بها في الامارة.

ودعت الهيئة مستخدمي السكوتر الى التأكد من المواصفات القياسية المعتمدة في الإمارة، وذلك تجنبا للتعرض للمخالفة. وحدد قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2022، المواصفات الفنّية الواجب توفرها في الدرّاجة والسكوتر الكهربائي، وتشمل، مصباحا أبيض رئيساً أماميا، ومصباحاً أحمر وعاكسة حمراء في الخلف، وجهاز تنبيه صوتي مُثبتاً على المِقوَد، ومكابح على الإطارات الأمامية والخلفية، إضافة إلى وجود تناسُب بين مقاسات الإطارات وحجم الدرّاجة، وأن تكون الإطارات صالحة للسّير على الطريق أو المسار المحدد من قبل الهيئة، وأن يتناسب حجم الدرّاجة مع حجم قائدها.

وأكدت الهيئة أنه يتوجب على مستخدمي السكوتر الكهربائي المشترك والسكوتر الكهربائي الشخصي الذين يرغبون قيادته في الشوارع المخصصة، الحصول على تصريح، مضيفة ان التصريح ليس إلزاميا بالنسبة على الراغبين في استخدام السكوتر في الأماكن الأخرى غير الشوارع مثل مسارات الدراجات الهوائية أو على الأرصفة المحددة من قبل الهيئة، كما يستثنى كل من حملة رخصة قيادة سارية المفعول للمركبات، أو رخصة قيادة دولية من الزامية الحصول على تصريح لقيادته

ودعت الهيئة جميع الأفراد إلى الالتزام بالاشتراطات واللوائح عند استخدام السكوتر الكهربائي في المسارات المخصصة لها، مع إلزامية ارتداء الخوذة وسترة الأمان، وتجنب استخدام الهاتف النقال، والتأكد من خلو الطريق، وعدم الدخول إلى الأماكن المخصصة للمشاة، مع تزويد السكوتر الكهربائي بإشارات أو ملصقات عاكسة، وذلك للحفاظ على سلامة الراكب والآخرين من مستخدمي الطريق.