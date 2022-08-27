أحمد بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة حرم خلفان مبارك بن حويرب

قدم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي للإعلام واجب العزاء اليوم في وفاة المغفور لها حمامة خليفة المزروعي حرم السيد خلفان مبارك بن حويرب وشقيقة السيد خلفان خليفة المزروعي ووالدة كل من سعادة جمال خلفان بن حويرب والسيد محمد خلفان بن حويرب والسيد عبدالله خلفان بن حويرب. كما قدم واجب العزاء الشيخ راشد بن حمدان آل نهيان رئيس هيئة طيران الرئاسة.

وأعرب سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم عن صادق تعازيه لأسرة وذوي الفقيدة داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.