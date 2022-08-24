"موارد الشارقة": خصومات من برنامج "وفّر" بمناسبة العام الدراسي الجديد

أقامت دائرة الموارد البشرية بالشارقة متمثلة ببرنامج " وفر " للخصومات، بمقر هيئة الطرق والموصلات بالشارقة، معرضاً بالتعاون مع عدد من الجهات المساهمة في "وفر" والمعنية بتقديم الخدمات التعليمية المختلفة.

ونظمت الفعالية بالتزامن مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد 2022 – 2023 الذي ينطلق نهاية أغسطس الجاري، وأقيمت في إطار تقديم الخدمات التعليمية التي يوفرها البرنامج بالتعاون مع عدد من المؤسسات التعليمية ويدعم من خلالها مسيرة التحصيل العلمي لحاملي بطاقة وفر وعائلاتهم.

وشارك في المعرض 7 من الجهات التعليمية المختلفة هي: كلية الأفق الجامعية، كلية المدينة الجامعية بعجمان، جامعة أم القيوين، حضانة القائد الصغير، مدرسة الريان الدولية الخاصة، المدرسة الأمريكية الخليجية، جامعة أميتي دبي.

واستعرضت الجهات المشاركة المنح الدراسية والخصومات التشجيعية المخصصة للمستفيدين، وتم تقديم شروحات كافية من أجل الاستفادة من العروض التعليمية المقدمة والتي يستطيع أن يحصل عليها حاملي بطاقات برنامج وفر وعائلاتهم.

وأكدت مدير مكتب الفعاليات والأنشطة ومدير برنامج وفر جواهر سيف العود، على الدور الإيجابي الذي يقدمه برنامج الخصومات " وفر " في المساهمة بدفع المسيرة التعليمية إلى أفضل مستوياتها من خلال الفرص الممتازة بتقديم المنح الدراسية والخدمات التعليمية المختلفة التي قدمتها الجهات المشاركة في المعرض.

وأضافت أن برنامج وفر من خلال تنظيم مثل هذه الفعاليات يقوم بدور أساسي في تعزيز قطاع التعليم ، لافتة إلى استمرارية تنظيم العديد من المعارض الترويجية مع الشركاء من المؤسسات المختلفة، لتعريف موظفي حكومة الشارقة وكافة المستفيدين من الفئات المختلفة بالخصومات، والعروض التي تقدمها الشركات لهم للاستفادة منها في مناحي الحياة المختلفة.