استلام «الهوية» خلال 90 يوماً وجواز السفر 10 أيام من تاريخ الإشعار

دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، المتعاملين إلى استلام بطاقة الهوية الجديدة عند الإشعار بجاهزيتها، خلال المدة المقررة والمحددة بـ90 يوماً، لتفادي إعادة التقدم بطلب جديد لإصدار بطاقة بديلة.

كما دعت إلى استلام جواز السفر خلال 10 أيام من تاريخ الإشعار بجاهزية الوثيقة، لتفادي إعادتها إلى الإدارة العامة للهوية وجوازات السفر بإمارة القيد.

وأكدت أهمية قيام المتعاملين عند إصدار أو تجديد بطاقة هوية أو إصدار أو تجديد جواز السفر الإماراتي، التحقق من بيانات التوصيل المذكورة في طلبات التسجيل الصادرة، ومتابعة حالة الطلب من خلال نظام تتبع المعاملات في الموقع الإلكتروني أو نظام الخدمات الإلكترونية، للهيئة أو التواصل مع شركة التوصيل التي تم اختيارها مسبقاً عند استلام إشعار بإنجاز المعاملة.

وأشارت إلى أنه يمكن للمواطنين بسهولة إصدار جواز سفر جديد عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، (www.icp.gov.ae) أو التطبيق الذكي (uaeicp)، وذلك من خلال التسجيل وإنشاء حساب الهوية الرقمية، أو الدخول للخدمات الإلكترونية في حال التسجيل المسبق، ثم اختيار خدمة إصدار جواز سفر، بعد التحقق من أن خطوة تسجيل مولود قد تمت بنجاح، ثم اختيار فرد العائلة المراد إصدار جواز سفر له، والتحقق من البيانات المسترجعة وتحديثها، ثم دفع الرسوم المستحقة. وأخيراً توصيل الجواز عن طريق شركة التوصيل المعتمدة.

ودعت الهيئة المتعاملين إلى التأكد من دقة وصحة البيانات المدخلة، والتأكد من صحة رقم الهوية وتاريخ انتهاء صلاحيتها في طلب التجديد أو الاستبدال، والتأكد من دقة وصحة البيانات المدخلة في الاستمارة الإلكترونية قبل دفع الرسوم لتفادي التأخير في إنجاز المعاملة، وضمان السرعة في إنجاز المعاملة في الوقت المحدد.

كما أكدت أهمية التأكد من صحة بيانات رقم الهاتف والبريد الإلكتروني، وطريقة التوصيل المدرجة في الاستمارة الإلكترونية، مشيرة إلى أن البيانات المدخلة تخضع للمراجعة والتدقيق من قبل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

وأفادت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بأنها توفر 20 خدمة استباقية للمتعاملين بشكل تلقائي، قبل أن يتقدموا بطلبات للحصول عليها، إذ يتم إشعارهم بقرب انتهاء أوراقهم ومستنداتهم الرسمية، قبل وقت كاف، ولا يحتاج إنجازها سوى مراجعة البيانات المسجلة في الطلبات، ودفع الرسوم وإنهاء المعاملات.

وتشمل الخدمات الاستباقية، تسجيل المواليد الجدد، إصدار بطاقة هوية، تجديد بطاقة الهوية سواء لمواطن أو خليجي أو مقيم أو لشركات، تحديث البيانات (عام، مواطن، إقامة)، تعديل بيانات إذن دخول (بيانات إقامة)، إلغاء إذن دخول، إصدار تصريح إقامة، إصدار بطاقة منشأة، تجديد بطاقة منشأة، إلغاء بطاقة منشأة، إصدار بطاقة مندوب، تجديد بطاقة مندوب، إلغاء بطاقة مندوب، إصدار خلاصة قيد جديدة، تعديل بيانات خلاصة القيد، استبدال جواز السفر، تجديد جواز السفر، استرداد الرسوم، تمديد تأشيرة الزيارة، وتعديل الوضع.

وتوفر الهيئة خدماتها عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، ويمكن التقديم عليها بسهولة، ومن بينها خدمة تجديد بطاقة الهوية، وذلك من خلال خمس خطوات وهي التسجيل وإنشاء الحساب (الهوية الرقمية)، أو الدخول للخدمات الإلكترونية في حال التسجيل المسبق، اختيار خدمة تجديد بطاقة الهوية، تقديم الطلب ومراجعة البيانات وتحديثها وتسديد الرسوم، وتلقي رسالة بإتمام ونجاح العملية، واستلام البطاقة عن طريق شركة التوصيل.

تحديث البيانات رقمياً

يتعين على حامل بطاقة الهوية أن يخطر الإدارة المختصة في الهيئة بأي تغيير في البيانات التي تتضمنها بطاقة الهوية خلال شهر من تاريخ حدوث التغيير.

وذكرت الهيئة أنه يمكن تعديل أو تحديث بيانات بطاقة الهوية من خلال الخدمة الرقمية، سواء عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي، إذ يشترط لفئة المقيمين توافر إقامة سارية المفعول، وأن يكون صاحب بطاقة الهوية موجوداً في الدولة، ولا يقبل الطلب في حال كان خارجها.