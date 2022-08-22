«طرق دبي» تحقق خفضاً في استهلاك الطاقة بنسبة 18% والانبعاثات 13% في 2021

أعلن المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر الطاير، تحقيق الهيئة مستهدفات مؤشرات قياس أداء كفاءة الطاقة، حيث سجلت خفضاً في استهلاك الطاقة الإجمالي في العمليات والمشاريع التابعة لها عام 2021 بنسبة 18% مقارنة بمتوسط الاستهلاك في الأعوام من 2016 إلى 2019، وكذلك انخفاض إجمالي الانبعاثات بنسبة 13% وانخفاض تكاليف الطاقة بنسبة 10% في الفترة ذاتها.

وقال الطاير: «تشكل الاستدامة محوراً مهماً ضمن الغايات والأهداف الاستراتيجية للهيئة، وأصبح مفهوم الاستدامة مُترسخاً في الأداء المؤسسي للهيئة».

وأضاف: «أظهر تقرير تحليل الطاقة في هيئة الطرق والمواصلات لعام 2021 انخفاض إجمالي استهلاك الطاقة بنسبة 18%، حيث انخفض استهلاك البنزين بنسبة 36% مقارنة بمتوسط الاستهلاك في الأعوام من 2016 إلى 2019، نتيجة لتوسع مؤسسة تاكسي دبي في استخدام مركبات الأجرة الهجينة والكهربائية، وكذلك انخفاض استهلاك الديزل بنسبة 15% خلال الفترة نفسها على الرغم من زيادة أسطول حافلات المواصلات العامة، حيث نفذت الهيئة عملية لإحلال الحافلات القديمة بأخرى حديثة مزودة بمحرك «يورو 6»، صديقة للبيئة ومطابقة للمواصفات الأوروبية الخاصة بالانبعاثات الكربونية، كما أظهر التقرير ارتفاع استهلاك الكهرباء بنسبة 11% نتيجة لتشغيل مسار 2020 لمترو دبي بطول 15 كيلومتراً الذي يضم سبع محطات».

وأوضح أن الهيئة نفذت في العام الماضي 36 مبادرة للطاقة والاقتصاد الأخضر أسهمت في تحقيق وفورات قياسية وتخفيض استهلاك الطاقة، حيث بلغ الوفر المالي التقديري المحقق 85 مليون درهم، فيما بلغ الوفر في استهلاك الكهرباء 68 مليون كيلوواط/ساعة، والماء 55 مليون غالون، والبنزين 21 مليون لتر، والديزل 1.8 مليون لتر.

كما أسهمت المبادرات في تجنب انبعاث ما يقرب من 86 طناً لمكافئ ثاني أكسيد الكربون، وتحويل ما يقرب من 450 ألف طن من النفايات عن مكب النفايات من خلال ممارسات فعّالة لإدارة النفايات، مؤكداً أن الهيئة أنجزت أكثر من 95% من المبادرات والمشاريع الخاصة بالاقتصاد الأخضر التخصصية، وترتكز التوجهات المستقبلية على عدد من المحاور منها: وسائل النقل المرنة والمشتركة ووسائل النقل المستدامة والاقتصاد الدائري، وكذلك التنقل ذاتي القيادة للركاب ونقل البضائع وتطوير الخدمات بحسب احتياجات المتعامل.