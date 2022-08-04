ورشة توعية لسائقي الأجرة وتوصيل الطلبات

نفذت شرطة أبوظبي واللجنة المشتركة للسلامة المرورية، التي تترأسها دائرة البلديات والنقل، ورشة توعية لسائقي سيارات الأجرة وسائقي درّاجات توصيل الطلبات «طلبات»، «ديليفرو»، و«أمريكانا» في مدينة العين، حول السلامة المرورية، بالتعاون مع مركز النقل المتكامل.

وأكد مدير مديرية المرور والدوريات، العميد محمد ضاحي الحميري، أن التوعية الاستباقية، تهدف للارتقاء بقطاع النقل بسيارات الأجرة إلى أعلى المستويات، مشيراً إلى تنبيه السائقين بأهمية الحرص على سلامة مركبات الأجرة والالتزام بقانون المرور، وخفض السرعات وزيادة الانتباه وربط حزام الأمان وعدم الانشغال بالهاتف أثناء القيادة على نحو يعكس الصورة الحضارية عن النقل بمركبات الأجرة بإمارة أبوظبي للجمهور والزوّار.

وأفاد نائب مدير إدارة مرور العين المقدم سيف محمد العامري، بأن المبادرة ركزت على رفع مستوى الوعي المروري لدى سائقي الأجرة وسائقي درّاجات توصيل الطلبات وتم تقديمها باللغات العربية والإنجليزية والأوردو، ضمن خطط الإدارة الرامية إلى نشر التوعية بالسلامة المرورية والالتزام بقوانين وأنظمة وقواعد المرور بمختلف الوسائل والحد من وقوع الحوادث المرورية.

وقدم مدير فرع العلاقات العامة بإدارة مرور العين في أبوظبي الرائد خالد العزيزي، محاضرة توعية ركزت على عدم الوقوف المفاجئ لأي سبب من الأسباب والالتزام بالسرعات المحددة وزيادة الانتباه وربط حزام الأمان، وعدم الانشغال بالهاتف أثناء القيادة، والالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور.

وطالب المشاركون من مركز النقل المتكامل بضرورة الالتزام باستخدام معدات الحماية الشخصية أثناء القيادة لسائقي دراجات توصيل الطلبات تجنباً لوقوع الإصابات البليغة والوفيات والالتزام بخط السير وعدم استخدام الهاتف أثناء القيادة وترك مسافة أمان أثناء القيادة بين أو بالقرب من المركبات تعزيزاً لسلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

وشهدت الورشة تفاعلاً إيجابياً من السائقين وممثلي الشركات، مؤكدين استعدادهم التام للتعاون مع شرطة أبوظبي، ومعربين عن شكرهم وامتنانهم للجهود التي تبذلها اللجنة المشتركة للسلامة المرورية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي في نشر الوعي المروري والأمني.