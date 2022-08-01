لجنة حصر أضرار الأمطار والسيول تتفقّد الطرق في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ■ وام

تفقّدت لجنة رأس الخيمة لحصر أضرار الأمطار والسيول الطرق الداخلية والخارجية بالإمارة، لحصر أضرار الأمطار والسيول التي شهدتها رأس الخيمة خلال اليومين الماضيين.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية قام بها مدير عام العمليات المركزية في المناطق التي غمرتها مياه الأمطار، العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي، رافقه فيها أعضاء لجنة حصر أضرار الأمطار والسيول، ومدير إدارة المرور والدوريات العميد أحمد الصم النقبي، وعدد من ضباط إدارة المرور والدوريات، وممثلي وزارة الطاقة والبنية التحتية ودائرة الأشغال ودائرة الخدمات العامة.

وشملت الجولة الميدانية، عدداً من طرق ومناطق إمارة رأس الخيمة، من بينها (منطقة أذن) و(طريق دفتا - مسافي) و(طريق الغيل) و(وادي العيم) و(وادي العيص) و(وادي شوكة).

وتم خلال الجولة معاينة جميع المواقع والطرق التي غمرتها مياه الأمطار، وحصر الأضرار بالطرق والجسور جراء هطول الأمطار وجريان الأودية والسيول، وإعداد تقرير مفصل بحجم الأضرار والإجراءات والتدابير اللازمة التي يجب اتخاذها للحد من المخاطر، ونشر وتعزيز الأمن، تطبيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية، الهادفة إلى تعزيز ضبط أمن الطرق، والحفاظ على سلامة وحماية الأرواح والممتلكات.

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