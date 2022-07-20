رئيس الدولة يلتقي رئيسة الوزراء الفرنسية

المصدر: باريس - وام

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، رئيسة وزراء الجمهورية الفرنسية إليزابيث بورن، في إطار زيارة دولة التي يقوم بها سموه إلى فرنسا.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي جرى في مقر رئاسة الوزراء الفرنسية، مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين في مختلف الجوانب، في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما.

واستعرض سموه ورئيسة الوزراء الفرنسية، مختلف أوجه التعاون بين الإمارات وفرنسا، والفرص الواعدة المتاحة لدى الجانبين، لتطويرها، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، بجانب البيئة والتغير المناخي والأمن الغذائي والاستدامة، إضافة إلى مجالات التعليم والثقافة والتكنولوجيا المتقدمة، التي تعدّ داعماً رئيساً للاقتصادات الوطنية ومحركاً لعجلة التنمية المستدامة والتقدم في البلدين.

كما تبادل سموه ورئيسة الوزراء الفرنسية وجهات النظر بشأن مجمل الأحداث والتطورات الإقليمية والدولية.

وكتب صاحب السمو رئيس الدولة كلمة في سجلّ كبار الزوّار. قال فيها: «سررت بلقاء معالي إليزابيث بورن رئيسة الحكومة الفرنسية الجديدة.. علاقات صداقة راسخة وشراكة استراتيجية طموحة لها طابع خاص تجمع البلدين.. نحرص على تنويع قاعدتها وآفاقها لتشمل مختلف المجالات التي تخدم أهداف البلدين».

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