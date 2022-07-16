6 شركات مُشغلة لمركبات الأجرة في عجمان.. تعرف إلى الفرق بين سياراتها

المصدر: مينا غالي- عمان

كشفت هيئة النقل في عجمان عن وجود 6 شركات مشغلة لمركبات الأجرة في الإمارة، وحددت أنواع المركبات وألوانها بما يمكّن المستخدمين من معرفتها والتفريق بينها بما يسهّل استخدامها.

وأوضحت الهيئة أن مركبات الأجرة الخاصة بهيئة النقل تتميز باللونين الأبيض والأسود، فيما يتميز سقف السيارة بلونه الأسود، وتحمل السيارة رقماً جانبياً يحمل الرمز TA.

وأشارت هيئة النقل إلى أن هناك سيارات أجرة مخصصة للنقل النسائي والعائلات فقط تقوم بتشغيلها "مهرة" للأجرة، وتتميز السيارات باللونين الأبيض والوردي وسقف أبيض، وتحمل كود MT.

وذكرت الهيئة أن الشركات الخاصة المشغلة لمركبات الأجرة وجميعها شركات امتياز؛ منها شركة العربية للأجرة، وتتميز سياراتها باللونين الأبيض والأخضر وسقف أخضر، وتحمل رقماً جانبياً AT، بالإضافة إلى شركة بلاتينيوم للأجرة وتتميز باللونين الأبيض والأصفر وسقف أصفر، وتحمل رقماً جانبياً PT.

ولفتت إلى أن من بين الشركات كذلك شركة كارس للأجرة وتتميز باللونين الأبيض والأزرق وسقف أزرق، وتحمل رقماً جانبياً CT، وكذلك شركة "الراحة" للتاكسي، وتتميز سياراتها باللونين الأبيض والرمادي وسقف رمادي، وتحمل رقماً جانبياً RT، وأخيراً أجرة مواصلات الإمارات وتتميز سياراتها باللونين الأبيض والأحمر وسقف أحمر اللون، وتحمل رقماً جانبياً ET.

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