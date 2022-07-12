لا وفيات حوادث مرورية في الشارقة خلال العيد

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أفادت شرطة الشارقة بأنها سجلت صفر وفيات حوادث مرورية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، فيما تلقى مركز الاتصال بغرفة العمليات المركزية 22 ألفاً و112 مكالمة هاتفية، ما بين طارئة وغير الطارئة.

وأكد نائب مدير إدارة العمليات بشرطة الشارقة، المقدم حميد عبيد الهاجري، أن وجود الدوريات الأمنية والمرورية على مختلف المناطق والطرق، أثمر نجاح الخطة الأمنية والمرورية، وتعزيز الأمن والأمان وتعزيز جودة الحياة خلال عطلة العيد.

وأشار إلى تلقي غرفة العمليات ومركز الاتصال 22 ألفاً و112 مكالمة هاتفية على مستوى الإمارة خلال عطلة الهيد، منها 20 ألفاً و866 مكالمة عبر الرقم (999) المخصص للحالات الطارئة، و1246 مكالمة غير طارئة على الرقم (901)، والتي اشتملت على الاستفسارات العامة والخدمات الشرطية المقدمة، لافتاً أن كل المكالمات والبلاغات والاستفسارات الواردة تم التعامل معها على وجه السرعة، بعد تقييمها من قبل المستجيب الأول، بهدف ضمان سرعة الانتقال لموقع البلاغ، وذلك بالتنسيق مع الإدارات الشرطية الأخرى، ضمن نطاق تقليل زمن الاستجابة.

فيما أكد مدير فرع التوعية والإعلام المروري، النقيب سعود الشيبة، نجاح الخطة المرورية التي نُفِّذت خلال عطلة العيد بمشاركة الوحدات المختلفة، من خلال تكثيف دورياتها المرورية في كل المدن والمنطقتين الشرقية والوسطى، الأمر الذي شكل عامل النجاح الذي تحقق في بلوغ (صفر) وفيات.

وأشاد بالجهود المبذولة من كل الوحدات طيلة أيام عطلة العيد، ما كان له الأثر الكبير في سير الحركة المرورية بسهولة وانسيابية، لافتاً إلى أن وعي والتزام قائدي المركبات ومستخدمي الطريق بإجراءات السلامة المرورية، وتقيدهم بها كان له دورٌ في نجاح الخطة المرورية.

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