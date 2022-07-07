استثناء وحيد.. مجانية المواقف الخاضعة للرسوم في الشارقة وعجمان خلال أيام العيد

المصدر: مينا غالي- الشارقة

أعلن مدير عام بلدية مدينة الشارقة، عبيد سعيد الطنيجي، أن المواقف العامة ستكون مجانية أول وحتى ثالث أيام العيد باستثناء المناطق الخاضعة للرسوم طيلة أيام الأسبوع والعطلات الرسمية والتي يمكن الاستدلال عليها من خلال اللوحات الإرشادية الزرقاء التي توضح ذلك، ما يعكس حرص البلدية على توفير المواقف العامة للجمهور في الأماكن والمناطق السياحية والتجارية خصوصاً وأنها تشهد إقبالاً خلال العيد، مشيراً إلى أن البلدية تحث الجمهور على عدم إساءة استخدام المواقف وذلك بالوقوف بصورة صحيحة وعدم شغل أكثر من موقف وغيرها من الممارسات السلبية التي تؤثر على استخدام المواقف العامة.

من جانبها، أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، عن إعفاء جميع المواقف الخاضعة للرسوم خلال عطلة عيد الأضحى المبارك وذلك من يوم الجمعة الموافق 8 يوليو إلى يوم الاثنين الموافق 11 يوليو 2022.

وأعلنت بلدية عجمان عن إكمال كافة التجهيزات لاستقبال لعيد المبارك، حيث ستستمر الدائرة في استقبال معاملات الجمهور المتعلقة بجميع خدمات الدائرة عبر القنوات الإلكترونية والذكية فقط، وذلك في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات لسكان الإمارة والزوار والسياح.

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