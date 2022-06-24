«طرق دبي» تطور مهارات الطلبة بـ «أجيال»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استقبلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الطلبة والطالبات المشاركين في برنامج «أجيال» للتدريب الصيفي، لفئة طلبة المرحلتين الثانوية والجامعية من أبناء وأقارب موظفي الهيئة، ويستمر البرنامج حتى 22 من أغسطس المقبل.

وقال مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة، سلطان الأكرف، إن الهيئة تحرص من خلال «أجيال» على تأهيل الطلبة المنتسبين للبرنامج بالمهارات والاتجاهات المهنية العامة المتمثلة في القدرة على إدارة الأفراد والتخطيط والمبادرات الذاتية والتقييم وتطوير العمل، وأن جميع المهارات المذكورة إذا استطاع الطالب المنتسب فهمها وتطبيقها فإنه يستطيع الاستفادة منها في إدارة مشروعه الشخصي وتحسين مهاراته الحياتية.

وأضاف أن البرنامج فرصة لطلبة المرحلتين الثانوية والجامعية أن يكونوا في تدريب ميداني واقعي يتعرفون فيه على بيئة العمل والقيام بالأعمال التي تحتاجها المهنة والاستفادة من المهارة حيث أن التدريب قبل التخرج من الأسباب الرئيسة التي تؤدي بالخريجين للحصول على فرصة وظيفية وتطوير الخريج من الناحية المهنية.

ويهدف البرنامج إلى منح الطلبة فرصة لتجربة بيئة العمل وتحدياتها لإكسابهم الخبرة والمهارات اللازمة لتسهيل اندماجهم في سوق العمل، كما يعمل على تعزيز الرغبة لدى الطلبة بالمشاركة في أنشطة الهيئة وخدمة المجتمع من خلال شغل أوقات فراغ الطلبة وتعريفهم بالحياة العملية، ويتضمن ورشاً تدريبية تركز على تثقيف وتوعية الطلبة بالمهارات المطلوبة لسوق العمل وأهمها الدقة والاهتمام بالجودة ومهارات الإنتاجية العالية والقدرة على تعلم مهارات جديدة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news