مركز نايف يضبط 400 دراجة هوائية مخالفة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نفذ مركز شرطة نايف حملة لضبط أمن الطريق، خلال الشهر الجاري، أسفرت عن ضبط أكثر من 400 دراجة هوائية، لمخالفتها قواعد السير والمرور.

وقال مدير المركز، العميد طارق تهلك، إن الهدف من الحملة ضبط الدراجات التي يقوم أصحابها بربطها في الشواخص المرورية عند تقاطعات منطقة الاختصاص، والدراجات الهوائية ذات المحرك الكهربائي، والتي يقودها أصحابها في الشوارع الرئيسة وفي الأسواق، خصوصاً الذين يسيرون عكس اتجاه السير وعلى الأرصفة، ما يسبب حوادث سير، ويعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

وأضاف أنه تم تكثيف التواجد الأمني في جميع مناطق الاختصاص، وتحرير المخالفات للعابثين بقواعد السير والمرور، وذلك لحماية أرواح مستخدمي الطريق، وتعزيز الدور الأمني الذي تقوم به شرطة دبي، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، ونشر الثقافة المرورية بين جميع أفراد المجتمع.

وأشار إلى أن المركز وضع خطة مكثفة عن طريق التواجد الميداني للدوريات المرورية ورقباء السير والأفراد بشكل دائم، لضبط الدراجات المخالفة على الطرقات العامة.

ودعا تهلك سائقي الدراجات إلى ضرورة الالتزام بقوانين السير والمرور، واتخاذ تدابير السلامة الكافية لحمايتهم، والمتمثلة في وضع خوذة للرأس، وارتداء السترة العاكسة أثناء القيادة، والتقيد بالإشارات المرورية واللوحات الإرشادية المختلفة الموجودة على الطرق.

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