البعثة التحضيرية لـ"حُجاج الدولة" تصل الأراضي المقدسة .. تعرّف إلى مهامها

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

وصلت لجنة الحج التحضيرية المنبثقة من بعثة الحج الرسمية للدولة، الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، ظهر اليوم، بعدما غادرت الدولة من مطار أبو ظبي الدولي، للقيام بعدد من المهام التحضيرية، أهمها تجهيز مقار البعثة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتحضير لاستقبال حجاج دولة الإمارات وتقديم الخدمات اللازمة لهم، وكذلك استلام مخيّمات الحجاج في منى وعرفة ومزدلفة، واستكمال الإجراءات اللازمة بشأن تنفيذ العقود والترتيبات المتفق عليها مع الجهات المعنية بتقديم الخدمات للحجاج في الأراضي المقدسة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، الدكتور محمد مطر الكعبي، حرص مكتب شؤون الحجاج على إنجاح موسم الحج بالاستعداد المبكر وتهيئة البيئة المثالية لحجاج الدولة في كل المناسك.

وقال الكعبي: "تم الانتهاء من كافة الخطط والاستراتيجيات التي تأخذ في الحسبان تقديم أرقى الخدمات وأفضل الترتيبات التي تحقق السعادة لضيوف الرحمن، مستلهمة رؤى قيادتنا الرشيدة التي تؤكد على استثمار الفرص وتسخير كل الإمكانات والتقنية العصرية لضمان النجاح والتميز"، معرباً عن تقديره وأفراد البعثة الرسمية لحجاج الدولة، للاهتمام الكبير من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة –حفظه الله – وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وأصحاب السمو حكام الإمارات، ومثمناً جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة ملكاً وولي عهد وحكومة رشيدة في خدمة ضيوف الرحمن.

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