رقيب أول تبتكر جهازاً للكشف عن الأشخاص خلف العوازل والحواجز

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

ابتكرت الرقيب أول من مرتب إدارة المهام الخاصة بشرطة رأس الخيمة، آمنة الهاجري، جهازاً ذكياً من قادراً على كشف الأشخاص خلف العوازل والحواجز أو الأبواب، ما يسهم في دعم سرعة آلية تنفيذ المهمات ويحد من الخسائر المادية والبشرية ويحافظ على سلامة الأرواح والممتلكات، وقامت الهاجري بعرض ابتكارها في معرض الابتكار الذي نظمته وزارة الداخلية، على هامش جلسة المجلس الوطني الاتحادي.

وقالت الهاجري، إن تم استخدام الجهاز في خمس مهمات شرطية حتى الآن حيث أثبت فعاليته ودقته وكفاءته بشكل كبير، مؤكدةً أنه يوفر الوقت والجهد خلال العمليات والمهام الأمنية.

وأضافت أن الجهاز يحتوي على حساس ذكي يتم وضعه خلف الأبواب المغلقة أو الحواجز قبيل بدء تنفيذ المهمة ليكشف عن وجود الأفراد خلفه حتى وإن كانوا في حالة عدم حركة، كما يعطي في ذات الوقت مؤشرات واضحة تفيد بأن المكان خالٍ من الناس وبذلك يساعد الجهاز المبتكر في إنجاز المهمات على الأرض ويوفر معلومات استباقية تفيد العناصر الأمنية.

وأشادت الهاجري بدعم القيادة الرشيدة المستمر للمرأة الإماراتية، في كافة المجالات لمواصلة العلم والعمل وتطوير الذات وتعزيز دورها على كافة المستويات مما ساهم في دفعها نحو الابداع والابتكار لخدمة البلاد، مؤكدةً أهمية تطويع الأفكار الخلاقة والعمل على تحويلها لابتكارات ملهمة، من واقع العمل والتجارب الطموحة، والخروج بحلول ناجحة تساهم في رفع جودة العمل وخدمة الوطن والمجتمع.

ومن جهته أشاد مدير ادارة المهام الخاصة بشرطة رأس الخيمة، العقيد ركن دكتور يوسف سالم بن يعقوب الزعابي، بمشاركة الرقيب أول آمنة الهاجري من مرتب إدارة المهام الخاصة بشرطة رأس الخيمة، ضمن معرض الابتكار الذي نظمته وزارة الداخلية، على هامش جلسة المجلس الوطني الاتحادي، مؤكداً حرص شرطة رأس الخيمة، على مواجهة التحديات بطرق ريادية مبتكرة ضمن منظومة أمنية متكاملة تعتمد على أحدث التقنيات في تحقيق رؤيتها المستقبلية في التنمية المستدامة، تماشياً مع رؤية الحكومة الساعية لتبني الفرص العالمية في استشراف المستقبل.

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