إزالة تلوث نفطي "محدود" على شاطئ منطقتي مربح وقدفع في الفجيرة

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

تمكنت هيئة الفجيرة للبيئة والجهات المختصة في إمارة الفجيرة، من إزالة تلوث نفطي "محدود" على شاطئ منطقتي مربح وقدفع.

وتفصيلا، قالت مديرة هيئة الفجيرة للبيئة، اصيلة عبد الله المعلا أن الهيئة بالتعاون مع إدارة البلدية ودائرة الاشغال العامة والزراعة في إمارة الفجيرة عملت على إزالة التلوث وسحب عينة لملاحقة المصدر المتسبب.

وأضافت المعلا أن الهيئة رصدت عبر مفتشيها ومراقبيها تلوثاً نفطياً على شواطئ مدينتي قدفع ومربح ليلة الخميس، مشيرةً إلى أن الهيئة بالتعاون مع بالجهات المسؤولة بدأت عمليات إزالة التلوث النفطي في تمام الخامسة صباحاً اليوم ، وتمكنت من تنظيف الشواطئ والمناطق المتضررة من البقع الزيتية التي وصلت اليها وإعادة الحياة للشواطئ بعد ان تم إيقاف عمليات الصيد والسباحة عليها حفاظاً على السلامة العامة.

وأشارت المعلا الى أن التلوث حدث نتيجة تجاوزات من سفن في عرض البحر - يجري العمل على تحديدها- وتجرفه التيارات البحرية الي الشواطئ، وأن الهيئة تعمل حالياً للتصدي الحاسم لمثل هذه التجاوزات الضارة بالبيئة والحياة البحرية وتؤثر على الثروة السمكية، وان جهود الهيئة للتصدي لهذه التجاوزات يعد أحد اهم خططها ضمن استراتيجية عملها المحلية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للهيئة.

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