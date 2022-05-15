ملوك ورؤساء وقادة دول ومنظمات ينعون خليفة بن زايد

المصدر: عواصم العالم ■ وام والإمارات اليوم

أعرب ملوك ورؤساء دول وقادة ومسؤولو منظمات دولية، عن شعورهم بالصدمة والحزن لسماع خبر وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، أول من أمس، الجمعة.

ونعت ملكة بريطانيا، الملكة إليزابيث الثانية، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.

وقالت إنه «كرّس حياته لخدمة شعب الإمارات العربية المتحدة، وعلاقته بحلفائها وأصدقائها».

وأعربت ملكة بريطانيا عن حزنها لسماع نبأ وفاة الشيخ خليفة بن زايد. وقالت إنه «سيبقى في الأذهان طويلاً من قبل جميع الذين يعملون من أجل الاستقرار الإقليمي، والتفاهم بين الأمم وبين الأديان».

وتقدمت الملكة إليزابيث الثانية بـ«أصدق التعازي» إلى شعب الإمارات.

كما نعى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.

وقال جونسون في نعيه: «أشعر بحزن عميق لسماع نبأ وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان»، مؤكداً أن «العالم سيتذكر مساهماته في المحافظة على استقرار المنطقة».

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني عن صادق المواساة لدولة الإمارات قيادة وشعباً في وفاة الشيخ خليفة بن زايد.

وأعرب رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، عن حزنه وتعازيه لدولة الإمارات، بوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأشاد بمناقب الفقيد الكبير، التي أسهمت في تقدم الدولة، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي، ومساعيه لأجل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، والاحترام الكبير الذي يحظى به في المجتمع الدولي.. مؤكداً تعاطف بلاده مع الإمارات قيادة وشعباً لتجاوز مصابهم الأليم.

وأضاف: «منذ توليه منصبه في عام 2004، لعب الشيخ خليفة دوراً مهماً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات، ولأجل السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أنه «منذ أن زار اليابان بصفته ولي عهد أبوظبي في معرض إكسبو أوساكا 1970، أعطى اهتماماً خاصاً لتعزيز علاقات بلاده مع اليابان، خصوصاً في مجال الطاقة».

وأكد رئيس وزراء اليابان أن وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، الذي حظي باحترام كبير في المجتمع الدولي، هي خسارة كبيرة، ليس فقط لشعب الإمارات العربية المتحدة، بل أيضاً للمجتمع الدولي.

وقال إن «اليابان تتعاطف، وتقف دائماً مع شعب الإمارات، للتغلب على الحزن العميق بهذا المصاب الكبير».

كما قال: «لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص العزاء حداداً على وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، وباسم حكومة اليابان وشعبها، أود أن أعرب عن أسمى آيات المواساة والتعازي لحكومة دولة الإمارات وشعبها».

وألغت حاكمة «طوكيو»، يوريكو كويكي، زيارة إلى الشرق الأوسط، كان من المقرر أن تبدأ أمس، وذلك إثر وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.

وأصدرت كويكي - التي تولت منصب رئيسة رابطة الصداقة البرلمانية اليابانية الإماراتية في اليابان، وهي متحدثة باللغة العربية - بياناً باسم مواطني طوكيو، أعربت فيه عن حزنها على هذه الخسارة الأليمة، وتعاطفها مع شعب الإمارات. وقالت: «سنتذكر دائماً الإنجازات المتميزة للفقيد الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في تعزيز الصداقة المبنية على النوايا الحسنة بين اليابان والإمارات».

وأكدت أن «المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان كرّس جهوده منذ فترة طويلة من أجل التنمية الراسخة لدولة الإمارات، ومن أجل السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وبفضل قيادته القوية، نحتفل أيضاً بالذكرى الـ50 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات واليابان هذا العام».

واختتمت حاكمة طوكيو بيانها بالقول: «سنتذكر دائماً إنجازاته المتميزة في تعزيز الصداقة المبنية على النوايا الحسنة بين اليابان والإمارات»، مؤكدة الالتزام المستمر لحكومة مدينة طوكيو بتطوير العلاقات بين البلدين.

وأكد كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي أن دولة الإمارات في عهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، حققت النمو والنهضة الشاملة، والسلم والاستقرار في المنطقة.

وقال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل: «بحزن، علمنا بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.. يكرم الاتحاد الأوروبي إرثه وقيادته التي أصبحت الإمارات بموجبها رائدة التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي.. التعازي لقيادة وحكومة وشعب الإمارات».

من جانبه، قال الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل: «حزين على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.. لقد لعب دوراً أساسياً في بناء دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم.. أفكارنا مع شعب الإمارات.. يظل الاتحاد الأوروبي ملتزماً بشراكة قوية بين الإمارات والاتحاد الأوروبي».

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، دفيد ماكاليستر: «أقدم التعازي لشعب الإمارات بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، فبفضله تحوّلت الإمارات إلى قوة إقليمية، واتخذت القرارات الشجاعة».

وقالت وزارة الخارجية البلجيكية: «ببالغ الحزن، علمنا بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.. خالص التعازي لأسرته ولشعب الإمارات».

وأعلنت جمهورية باكستان الإسلامية الحداد الوطني، وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام، حداداً على فقيد الوطن، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.

وقالت حكومة باكستان في بيان: «تقرر إعلان الحداد الوطني في جميع أنحاء البلاد، وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام، حداداً على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، من 13 - 15 مايو الجاري».

ونعى مجلس الشيوخ المصري المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.

وقال رئيس مجلس الشيوخ المصري، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، كان رجلاً من أعظم الرجال، وصديقاً محباً ومخلصاً وداعماً لمصر على الدوام، ووقف بجوارها بكل ما أوتي من قوة، مسانداً لقضاياها ومواقفها في كل المحافل العربية والدولية.

وقدم مجلس الشيوخ خالص العزاء والمواساة لدولة الإمارات حكومة وشعباً، وللأمتين العربية والإسلامية في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.

كما أعلن مجلس الشيوخ تنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام، حداداً على وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.

ونعى مجمع الفقه الإسلامي الدولي المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وقدم الأمين العام للمجمع، عضو مجلس حكماء المسلمين، الدكتور قطب مصطفى سانو، باسمه وباسم أعضائه وخبرائه ومنسوبيه، التعازي الخالصة إلى دولة الإمارات حكومة وشعباً، داعياً المولى الكريم أن يرحم الفقيد، ويغفر له، ويسكنه فسيح جنانه.

وأعرب عن تقدير وامتنان مجمع الفقه الإسلامي الدولي لما كان يحظى به من رعاية كريمة ودعم متواصل من المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.

ونعت الهيئة الوطنية المصرية للصحافة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، الذي أمضى حياته في خدمة دولة الإمارات والدفاع عن قضايا وطنه والأمتين العربية والإسلامية.

وقالت إن العالم العربي والإسلامي لن ينسى مواقف الفقيد الوطنية الشجاعة على مدار تاريخه.

وتقدمت الهيئة بتعازيها ومواساتها لحكومة وشعب الإمارات في مصابها الجلل وخسارتها العظيمة، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بخالص رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم شعب الإمارات الصبر والسلوان.

وزراء الداخلية العرب: أحد الزعماء العظام

قالت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، في بيان لها، إنها تلقت بحزن بالغ وأسى عميق نبأ وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.

وأضافت: «إزاء هذه الفاجعة الأليمة، التي فقدت بها دولة الإمارات العربية المتحدة أحد زعمائها العظام، وقائداً فذاً من قادة مرحلة التمكين، الذين جعلوا منها نموذجاً يحتذى في التقدم والنماء، كما فقدت بها الأمة العربية والإسلامية أحد أبنائها البررة، الذين نذروا أنفسهم لخدمتها والدفاع عن قضاياها العادلة، فإنه لا يسع الأمانة العامة للمجلس إلا أن تتوجه بأصدق التعازي القلبية وأخلص مشاعر المواساة إلى قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الرشيدة، وإلى الشعب الإماراتي العزيز، مبتهلة إلى الله جل وعلا أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والرضوان، وأن يسكنه الفردوس من الجنان، وأن يلهمهم جميعاً جميل الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون».

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