مواطنون ينكسون أعلام منازلهم حداداً على "فقيد الوطن"

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

نكس مواطنون أعلام منازلهم حداداً على فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمة الله، بعد أن تم إعلان وفاته ظهر أمس.

وخيمت مشاعر الحزن منازل المواطنين والمقيمين في إمارة الفجيرة بعد أن رحل قائد الوطن خليفة الخير والعطاء، وقال المواطن محمد عبدالله الظنحاني لـ"الإمارات اليوم" كنت على مادة الغداء مع عائلتي حين وصلني الخبر توقفنا جميعنا عن الأكل ولم يستطع احد فينا أن يكمل طبقة من شدة الحزن ، لأن من رحل اليوم ليس رجلاً عادياً إنما كان عظيماً ومعطاء ،فالأمان والخير الذي ننعم به بعد فضل الله بفضله".



وتابع في حديثة بحزن " أول ما قمت به بعد إعلان وفاة الشيخ خليفة رحمه الله هو تنكيس العلم فوق منزلي فالخطب جلل وأعلامنا لا تنكس إلا لموت عظيم حداداً على فراقة".



وأفادت المواطنة مريم عبدالله"ام محمد" بأن وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وقعها لن يكون على المجتمع الإماراتي فقط، فيده البيضاء وصلت لبلاد العالم وجميعها تشهد على خيره وكرمه، وتابعت بعبرات ملئها الحزن "راضين عنك نم الآن بجوار والدنا الشيخ زايد طيب الله ثراه".

وأشارت إلى أنها قامت بتأجيل زواج حفيدتها المفترض إقامته خلال أسبوع حداداً على وفاة الشيخ خليفة، فلا يهنئ لنا فرح وقد دفن بالأمس أغلى قائد وأعظم رجل في هذه الدولة.



وقال المواطن طالب البلوشي "الحزن الذي خيم منازلنا لا تصفه كلمة أو عبارات فقد مات رجل عظيم على قلوبنا، حكمنا وأغدق علينا من خيراته فلم يعد في هذه الدولة محتاجاً إلا وقد سد حاجته وكل ما كنا نعيش فيه قبل وفاته رحمه الله كان بعد فضل الله بفضله".

وأشار إلى أن خبر وفاة الشيخ خليفة رحمه الله لم يكن فقط تأثيره على الكبار فقد طال الأطفال الذين بكوا فقده، وعبروا عن حزنهم بطرق مختلفة، فحب الشيخ خليفة قد تمكن قلوب الجميع سواء مواطنين أو مقيمين على هذه الدولة وأفضاله الطيبة نتاج الأمن والأمان الذي نعيشه والحياة الكريمة.

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