شمشير فاياليل: خليفة رجل عظيم وزعيم نبيل سيخلد ذكره التاريخ

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال الدكتور شمشير فاياليل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة " في بي اس" للرعاية الصحية: " نشعر بحزن عميق للوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وسيُذكر كرجل دولة عظيم وزعيم نبيل قدم مساهمات عظيمة وكبيرة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي".

وأضاف: " لقد كان للمغفور له بإذن الله تعالى، دور حيوي ومحوري في خدمة امته ووطنه، لقد كان قائدا حكيما ذا رؤية ثاقبة، قدم مساهمات رائدة في مجالات ريادة الأعمال والرعاية الصحية".



وأشار إلى أن من بين جهود المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ففي عام 2007 أطلق صندوق خليفة لتطوير المشاريع للمساعدة في تطوير الاستثمار المحلي ودعم رجال الأعمال، وفي عام 2011 أعلن عن استثمار 550 مليون درهم في مبنى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للرعاية التشخيصية للسرطان في هيوستن بتكساس.

وأكد شمشير، أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، كان رمزا للكرم والعطاء الإنساني، حيث كان المغفور له بإذن الله تعالى ملتزمًا بتحسين حياة الآخرين، حيث أسس في عام 2007، مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان، التي قامت بعمل رائد في مجال الرعاية الاجتماعية.

وذكر أن مؤسسة الشيخ خليفة الإنسانية، منحت 13 زمالة فخرية لمزيد من التعليم في علم الأورام، مؤكدا أن لطف وعطف المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ترك انطباعًا لا يمحى عن جوده وسخاءه وحبه للإنسان.

علينا جميعًا.

وقال: "نتقدم بتعازينا القلبية إلى قيادتنا الرشيدة وحكومة وشعب الإمارات والأمة العربية والإسلامية، في المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله".

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