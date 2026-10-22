حمدان ومكتوم وأحمد بن محمد يقدّمون واجب العزاء في وفاة خليفة بن ضاعن المهيري

قدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، واجب العزاء في وفاة اللواء خليفة بن ضاعن المهيري، أحد قادة شرطة دبي، وذلك خلال زيارة مجلس العزاء في دبي، اليوم الخميس.