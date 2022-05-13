خالد بن زايد: فقدنا أبا وأخا ووالدا قاد مسيرة وطننا بأمانة وإخلاص

المصدر: أبوظبي - وام

ينعى سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم قائد الوطن و راعي مسيرته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضيا مرضيا اليوم الجمعة 13 مايو.

وقال سموه في كلمة له :" إنا لله و إنا إليه راجعون نعزي أنفسنا وقيادتنا وشعبنا في فقيد الوطن وقائدنا المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ندعو له بالرحمة والمغفرة فقدنا أبا وأخا ووالدا قاد مسيرة وطننا الإمارات العربية المتحدة في مسيرة مظفرة ناجحة بعد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وأدى رسالته بأمانة و إخلاص.. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا جميعا دولة الصبر والسلوان و إنا لله وإنا إليه راجعون".

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