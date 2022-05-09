ضبط 3 سائقين متورطين في فيديو «التفحيط» برأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين ■ رأس الخيمة

كشف مصدر في شرطة رأس الخيمة لـ«الإمارات اليوم»، أن عملية ضبط السائقين الثلاثة الذين قاموا بحركات استعراضية خطرة، وسببوا أضراراً في الممتلكات العامة شمال إمارة رأس الخيمة، الأربعاء الماضي، تمت نتيجة نشر صديقهم الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم رصد أرقام مركباتهم المنتشرة عبر الفيديو.

وأضاف أنه فور انتشار الفيديو ومشاهدته من قبل القائد العام لشرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، أمر على الفور بتشكيل فريق عمل مختص للتعامل مع السائقين وضبطهم، وبعد البحث والتحري تم ضبط السائقين وإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وأشار إلى أن تصوير مقاطع فيديو ونشرها لـ«تفحيط» المركبات في الطرقات العام والداخلية في المناطق السكنية، يؤدي إلى تشجيع السائقين الآخرين على ممارسة السلوكيات السلبية نفسها، وباعتبارها مصدراً للشهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على الرغم من أنها ممارسات خطرة، وقد تؤدي إلى تعرض السائقين لخطر انقلاب مركبته أو احتراقها، أو تعرض مستخدمي الطريق للخطر، حال انحراف مركبته عن مسارها.

وأضاف أن الدوائر الحكومية المختصة في رأس الخيمة ستحدد قيمة التلفيات على الطريق العام، إذ سيتحمل السائقون تكاليف الصيانة.

وذكر أنه ينبغي على جميع أفراد الجمهور في حال رصد أي مركبات تقوم بـ«التفحيط» في الطرقات العامة بتصوير الواقعة لإثباتها، وفتح بلاغ عبر موقع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، أو من خلال زيارة أقرب مركز شرطة، أو الاتصال بغرفة العمليات والإبلاغ عن عنها، مع عدم نشر مقاطع الفيديو المصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو عبر قروبات «واتس أب»، باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون.

وأوضح أن المشاركة في التجمعات والاستعراض والتباهي بقيادة المركبة بـ«التفحيط»، أو القيام بحركات خطرة، أو التجمع والمشاركة في المشاهدة أو حتى المشاركة في نشر مقاطع فيديو تحتوي على تلك التصرفات والسباقات في مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.

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