تنبيه هام إلى مستخدمي مترو وترام دبي خلال عطلة العيد

المصدر: هنادي أبو نعمة - دبي

دعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مستخدمي مترو وترام دبي إلى ضرورة التوجّه إلى محطات مترو دبي وترام دبي قبل 30 دقيقة من موعد الرحلة لتجنّب التأخير خلال رحلات عطلة عيد الفطر.

ووجهت الهيئة عناية المستخدمين إلى وجوب التقيد بسلوك وآداب استخدام المترو التي تقتضي بعدم التدافع خلال الدخول أو الخروج من عربات القطار. ونصحت الهيئة الركاب بتخطيط رحلاتهم خلال العيد والتعرف على كافة تفاصيل الرحلة بما فيها التكلفة ومدة الرحلة عبر تطبيق سهيل الذي يمكن تحميله عبر الرابط الآتي https://bit.ly/3wylR5T

وتبلغ تعرفة استخدام مترو دبي ضمن المنطقة الواحدة 4 دراهم عند استعمال بطاقة نول الحمراء، و3 دراهم باستخدام الأنواع الأخرى من البطاقات، فيما تزيد التعرفة إلى 6 دراهم باستخدام بطاقة نول الحمراء في منطقتين متجاورتين، و5 دراهم عند استعمال بطاقتي نول، الفضية والزرقاء، و10 دراهم عند استخدام بطاقة نول الذهبية.

وتشير لائحة سلوك استخدام مترو دبي الصادرة عن الهيئة إلى 6 تنبيهات هي:

1- عدم التدافع

2- احترام المسافة الشخصية

3- الانتظار على رصيف المحطة بنظام

4- اتاحة الطريق للغير

5- الانتقال إلى العربة المخصصة

6- السماح للركاب بالخروج من المترو قبل الدخول

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