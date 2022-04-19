400 درهم وأربع نقاط غرامة إجبار السائقين على إخلاء مسار التجاوز

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

حذرت إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، من خطورة مضايقة السائقين على مسار التجاوز والالتصاق بهم مما يؤدي إلى ارباك السائقين بصورة خطرة تؤثر سلباً على سلامة الطريق، وذلك لعناد بعض السائقين في بعض الاحيان ما يؤدي لوقوع حوادث مرورية أليمة نتيجة عدم تقدير مستخدمي الطريق للمسافة التقدير الصحيحة وعدم ترك مسافة أمان كافية تسمح بتسيير الطريق وتحقيق انسيابية الحركة المرورية.

وأشار مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي إلى خطورة قيام بعض السائقين بمضايقة المركبات التي تسير أمامهم على الطريق والاقتراب منها إلى مسافة قريبة جداً واجبارهم على اخلاء الطريق لهم من خلال استخدام الاضاءة العاكسة أو آلة التنبيه باستمرار ما يؤدي إلى تشتت تركيز سائق المركبة الأمامية ويضاعف من خطورة وقوع الحوادث المرورية البليغة.



وأوضح أن غرامة عدم ترك مسافة أمان كافية خلف المركبات الأمامية، تصل إلى 400 درهم وأربع نقاط مرورية، حسب نص المادة (52) من اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون السير والمرور الاتحادي، لافتا إلى أنه يجب على جميع مستخدمي الطريق الالتزام بأنظمة وقوانين السير والمرور، والالتزام بالمسار الأيمن عند القيادة بسرعات بطيئة، مع ترك مسافة أمان كافية لتجنب الحوادث، والحفاظ على سلامة الجميع.

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