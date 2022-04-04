"حاذر" يرصد مخالفات معابر المشاة بالذكاء الاصطناعي في أبوظبي

المصدر: الإمارات اليوم

بدأت شرطة أبوظبي بتفعيل الضبط الآلي لنظام رادارات حاذر في أبوظبي والذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي لمراقبة معابر المشاة ورصد مخالفات المركبات التي لاتسمح بإعطاء الأولوية لعبور المشاة من الأماكن المخصصة لعبورهم ، وذلك تزامناً مع حملة وزارة الداخلية تحت شعار "سلامة المشاة والسائقين من حوادث الدهس".

وذكرت أن نظام حاذر يهدف إلى تنبيه السائقين بأهمية الالتزام بقواعد السير والمرور، وإعطاء الأولوية لعبور المشاة من الأماكن المخصصة لهم، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين ، وبحسب النظام فإنه يتم مخالفة أي مركبة إذا لم تسمح بالعبور الكامل للمشاة في المناطق المخصصة لعبورهم وتقوم الكاميرات المزودة به بتصوير لوحات المركبات المخالفة .

ولفتت إلى أنها تدرس حاليا تعميم النظام على مستوى إمارة أبوظبي في الأماكن القريبة من المدارس و المراكز التجارية بعد نجاحه في المرحلة التجريبية بضبط عدد من المركبات المخالفة وارسال رسائل ارشادية فقط للسائقين المخالفين بضرورة الالتزام بالتوقف الكامل عند عبور المشاة للمناطق المخصصة لهم .

وأكدت شرطة ابوظبي انه لا يسعدها تحرير المخالفات المرورية ولاتهدف إليها بأية شكل من الأشكال معتبرة النظام الجديد دافعاً لمرتكبي المخالفات بالعودة الى مراجعة سلوكياتهم المرورية من حيث الالتزام بالقوانين والنظم التي وضعت لضمان سلامتهم وسلامة المشاة وأوضحت أنه لايزال ضبط هذه المخالفات عن طريق الدوريات بالاضافة الى رادار حاذر .

وناشدت السائقين بضرورة الاهتمام بالرقابة الذاتية النابعة من الإحساس بالمسؤولية التي تترتب على احترام القانون والحفاظ على حقوق الآخرين من مستخدمي الطرق بكل صدق وطيبة خاطر موضحة أن المخالفة بحق السائقين غير الملتزمين ومنها البند “69” عدم إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة للعبور، ومخالفتها 500 درهم و6 نقاط مرورية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news