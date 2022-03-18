ميثة المنصوري موهبة إماراتية تشارك في مهرجان مترو دبي للموسيقى بإيقاعات شرقية ممزوجة بنغمات غربية

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

على إيقاع التطور الذي تنبض به مختلف #وجهات_دبي وخلال #موسم_دبي_الفني، يحل مبدعو الموسيقى من حول العالم ضيوفاً على مهرجان "مترو دبي للموسيقى"، لتقديم إبداعاتهم والتفاعل بشكل مباشر مع جمهوره، بينما لم يغفل المهرجان أن يمنح المواهب الإماراتية الفرصة لتقديم إبداعاتها الموسيقية برؤية فنية مبتكرة واستخدام فريد للآلة الموسيقية يمزج الماضي بالحاضر وبعين دائماً تتطلع إلى المستقبل.

ميثة المنصوري موهبة إماراتية شابة أبهرت جمهور المهرجان بأدائها على آلة "الطُبَل الإلكترونية" وهي آلة موسيقية معاصرة صُممت كبديل للطبول التقليدية.

كما تجيد المنصوري العزف على آلات موسيقية عدة مثل الإكسيليفون والبيانو والمزمار، وتقدم من خلالها الألحان العربية والخليجية والأجنبية والإفريقية.

وبعد مشاركتها على مدار اليومين الماضيين في فعاليات دورته الثانية، وصفت ميثة مهرجان مترو دبي للموسيقى بالمنصة الفنية العالمية التي تمثل فرصة نموذجية للقاء مبدعين موسيقيين تفردوا بأدائهم وآلاتهم التي قام بعضهم بتطويرها بنفسه، ما يجعل المهرجان، خاصة مع إقامته في وجهة تحظي بجمهور ضخم وهي محطات مترو دبي، فرصة لاطلاع شريحة كبيرة من المجتمع على أصناف موسيقية جديدة ومبهرة، ضمن أجواء تفاعلية رائعة تعمها السعادة والبهجة، مؤكدة أن هذا هو حال دبي دائماً، فهي مدينة الإبداع والسعادة.

وتقدم المنصوري لجمهور مهرجان مترو دبي للموسيقى الألحان العربية الممزوجة بإيقاعات غربية، وهو ما يميز اللون الموسيقى الذي تقدمه من خلال آله الطبل الإلكتروني الغربية الأصل ومزج الألحان الشرقية مع النغمات الغربية لتكسبها طابعاً فريداً ومميزاً يحاكي مدينة دبي في أصالتها وتطورها ونظرتها للمستقبل.

وبينما تعزف المنصوري ويلتف حولها جمهور المهرجان تشعر بسعادة غامرة وهي ترى تفاعل الناس مع نبضات إيقاعها، مثمّنة الدعم الكبير التي تقدمه دبي للفنانين والمبدعين في مختلف مجالات الإبداع من خلال توفير منصات عالمية مثل مهرجان مترو دبي للموسيقى، وكم كبير من المناسبات المتنوعة التي تجمع المبدعين ضمن #موسم_دبي_الفني للتعبير عن إبداعاتهم أمام أكبر شريحة من الجمهور العالمي الذي تحتضنه دبي.

يُذكر أن فعاليات النسخة الثانية من "مهرجان مترو دبي للموسيقى" قد انطلقت في السادس عشر من مارس الجاري وتستمر حتى 22 من الشهر ذاته ويقدم المهرجان عروضه في خمس محطات مركزية من محطات مترو دبي هي: إكسبو، ومول الإمارات، وجبل علي، والاتحاد، وبرجمان، يومياً خلال الفترة من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة العاشرة مساءً.

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