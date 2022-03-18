هيئة البيئة بالفجيرة تطلب التعرف على صقر تائه عثرت عليه ببناية تجارية

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

تمكنت هيئة الفجيرة للبيئة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الفجيرة من العثور على صقر في احدى المباني التجارية.

وتوطيداً لأصر التعاون المشترك مع المجتمع المحلي فإن هيئة الفجيرة للبيئة تناشد جميع أفراد المجتمع ممن يتعرف على الطائر أو يتعرف على مالكه التواصل عبر الرسائل المباشرة عبر قنواتها في وسائل التواصل الاجتماعي وتزويدها بتفاصيل الرقم التسلسلي للطائر من أجل إعادة الصقر إلى مالكه الأصلي.

من جهة أخرى تنفذ الهيئة برامج خاصة لمراقبة ورصد الطيور المهاجرة والأنواع المتكاثرة الرئيسية بغرض حمايتها والحفاظ عليها للمساهمة في تقييم حالة الأنواع المتكاثرة ومراقبة الطيور المهاجرة، وتتبع الأنواع المهمة منها، كما تعمل الهيئة في تطوير عملها البيئي ومتابعة تحدياته للتغلب عليها، ومواكبة المؤثرات العالمية والاطلاع على أفضل الممارسات وتبني تطبيقها بما يتناسب مع المعطيات الحالية والمستقبلية.

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