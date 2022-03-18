523 عمود إنارة على الطريق إلى جامعة الذيد

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أكدت إدارة المنطقة الوسطى بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة الانتهاء من تنفيذ مشروع إنارة الطريق الرابط بين طريق الشارقة خورفكان وجامعة الذيد بتركيب 523 عمود إنارة، وأربعة محولات 100 كيلوفولت، ومحول 500 كيلوفولت، وتمديد كابلات بطول 25.500 كم، بكلفة تجاوز 7.600 ملايين درهم.

وذكر مدير إدارة المنطقة الوسطى، المهندس خليفة محمد الطنيجي، أن الهيئة مستمرة في توفير أفضل الخدمات لسكان ومشروعات المنطقة الوسطى، مشيراً إلى أن إنارة الطريق الرابط بين طريق الشارقة خورفكان وجامعة الذيد، من المشروعات المهمة التي تخدم المنطقة، وقد تم إنجازها وفق أفضل المواصفات.

وأكد أن مشروعات الإنارة من المشروعات الحيوية والضرورية التي تواصل إدارة المنطقة الوسطى تنفيذها في جميع المناطق، من خلال خطة إستراتيجية وجدول زمني يطبق في عمليات الإنارة في المناطق كافة.

وأوضح أن الهيئة تحرص على تطبيق أفضل النظم العالمية في مجال إنارة الشوارع، من خلال تركيب مصابيح متطورة في أعمدة الإنارة، تتناسب مع حالة التطوير التي تشهدها إمارة الشارقة في مناطقها كلها، وتسهم في تجميل الطرق والشعبيات والأحياء السكنية.

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