شرطة عجمان تطلق «السلامة المرورية لمستخدمي الدراجات النارية»

المصدر: الإمارات اليوم ■ عجمان

نفذت إدارة المرور والدوريات في شرطة عجمان حملة مرورية موحدة، بعنوان «السلامة المرورية لمستخدمي الدراجات النارية»، أطلقتها وزارة الداخلية ممثلة بمجلس المرور الاتحادي، خلال مارس الجاري، بهدف تعزيز الوعي المروري لدى سائقي الدراجات النارية.

وقال نائب مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة عجمان، الرائد راشد حميد بن هندي، إن الحملة تستهدف توجيه رسائل توعية لمستخدمي الدراجات النارية المنتشرين بكثرة في الآونة الأخيرة، خصوصاً مندوبي شركات التوصيل، تحثهم فيها على ارتداء الخوذة والملابس المناسبة عند قيادة الدراجة النارية، والالتزام بسرعة الطريق، والمسرب، إضافة إلى التأكد من سلامة الإطارات والمكابح لضمان سلامتهم على الطرقات.

ودعا بن هندي قائدي المركبات ومستخدمي الطريق إلى الحرص على القيادة الآمنة، واتباع قوانين السير والمرور، والانتباه لسائقي الدراجات النارية أثناء الانتقال من مسلك إلى آخر، لتجنب تعريض حياتهم للخطر.

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