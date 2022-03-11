شرطة أبوظبي تحبط 1.5 طن من الهيروين بقيمة 150 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي عن تمكن شرطة أبوظبي من إحباط تهريب 1.5 طناً من مخدر الهيروين بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لجمارك أبوظبي .

وأوضح فارس المزروعي أن تحريات مديرية مكافحة المخدرات بشرطة أبوظبي كشفت عن وصول شحنه مشبوهة من إحدى الدول المجاورة إلى ميناء خليفة تمهيداً لإعادة تصديرها إلى إحدى الدول الأوروبية، وكانت العيون الساهرة لها بالمرصاد وعملت باحترافية على إفشال المخطط الدولي لعملية التهريب.

ولفت المزروعي إلى أنه وفور وصول المعلومات الأمنية شكلت مديرية مكافحة المخدرات والإدارة العامة لجمارك أبوظبي فريقا مشتركا لرصد وتفتيش الشحنة المشبوهة مما أسفر عن ضبط الكميه التي تقارب قيمتها السوقية 150 مليون درهم وإحباط تصديرها للخارج .

وأكد أن هذه العملية تعد واحدة من ابرز عمليات المكافحة الناجحة التي تعزز قوة الأجهزة الأمنية بالإمارة وتؤكد احترافيتها وقدراتها العالية في التصدي للعصابات الدولية .

وأشار إلى أن محاربة هذه الآفة التي تدمر المجتمعات تتطلب تضافر الجهود وتطوير القدرات الشرطية باستمرار لتواكب الأساليب الإحرامية المستحدثة خاصة في ظل التطور التكنولوجي في العصر الحديث.

ولفت إلى حرص شرطة أبوظبي على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة الرشيدة في الوصول إلى مجتمع ينعم بالأمن والأمان في ربوع الوطن موضحاً أن هذه العملية المشتركة تأتي ترجمة لمذكرة التفاهم التي وقعتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي مع الإدارة العامة لجمارك أبوظبي والتي من ضمن بنودها تبادل المعلومات والخبرات مما أثمر عن تحقيق نجاح العمليات المشتركة بين الجانبين.

ووجه الشكر لكل من أسهم في هذه العملية مثمنا الجهود المبذولة وحث رجال المكافحة على مضاعفة المزيد من الجهود والمثابرة في خدمة الوطن الغالي.

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