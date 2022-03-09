أكاديمية الفجيرة للفنون تطلق مبادرة "محطة فنان" لدعم الفنانين الإماراتيين

المصدر: الفجيرة - الامارات اليوم

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة، رئيس مجلس أمناء أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، أطلقت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة مبادرة محطة فنان التي تفسح المجال للفنانين الاماراتيين الحاملين لبطاقة فنان من الأكاديمية بتقديم ورش فنية في الرسم والخط العربي والموسيقى والمسرح وذلك في المجالس المجتمعية لإمارة الفجيرة.

وتهدف الأكاديمية من إطلاق مبادرة محطة فنان بالتعاون مع المجالس المجتمعية في الإمارة، إلى توفير منصة فنية للفنانين الإماراتيين لتقديم أعمالهم الفنية ونشرها إضافة إلى الاستفادة من خبراتهم في إقامة ورش لشرائح المجتمع في مناطق الإمارة، كما يتم

إقامة مسابقة في نهاية كل ورشة وانتقاء الأعمال الفنية المشاركة من أهالي المجتمع المحلي وتقديم مبالغ مالية رمزية للفائزين

وقال مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، علي عبيد الحفيتي: إن الأكاديمية سعت منذ اطلاق بطاقة فنان، على توفير منصة فنية للفنانين الحاصلين على البطاقة وإفساح المجال لهم بالمشاركة في الفعاليات المجتمعية والمسابقات والمؤتمرات الفنية المحلية

والدولية التي تنظمها أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة.

وأكد الحفيتي أن إطلاق مبادرة محطة فنان تحظى بدعم من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وحرص سموه على توفير مناخ مناسب للفنانين الإماراتيين ودعمهم من خلال الاستفادة من الخبرات المتخصصة في الأكاديمية ، مشيرا إلى أهمية

نشر أعمال الفنانين المتعاونين مع الأكاديمية وإبرازها في مختلف المناسبات الفنية التي تنظمها الأكاديمية

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