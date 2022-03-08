مسافر إلى الإمارات.. طالع آخر التحديثات المتعلقة بفحص "كورونا"

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي:

حدثت دولة الإمارات بدءا من 26 فبراير الماضي، القواعد الخاصة بالمسافرين القادمين إلى الدولة ، وتسري هذه القواعد في مطار المغادرة على المسافرين القادمين من الخارج إلى الدولة.

وتلزم التحديثات الجدية القادمين إلى دولة الإمارات من فئة المطعمين إبراز شهادة تطعيم معتمدة ضد كوفيد-19 تحتوي على ( قارئ QR )، ولا يتطلب من هذه الفئة إبراز نتيجة سلبية لفحص كوفيد-19 في مطار المغادرة.

أما فئة غير المطعمين، فعليهم إبراز نتيجة فحص مخبري لكوفيد-19 تم إجراؤه خلال 48 ساعة قبل الوصول إلى الإمارات، أو شهادة تعافي من إصابة كوفيد-19 ، تحتوي على ( قارئ ( QR وتم إصدارها خلال شهر واحد قبل السفر، وذلك في حال إصابة الشخص مسبقا وتعافيه من الفيروس.

وأعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أخيرا مجموعة من التحديثات الخاصة بالإجراءات الاحترازية المتبعة في مواجهة كوفيد-19، تتمثل في تحفيف التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية.

ويأتي ذلك تماشياً مع استراتيجية الدولة في خلق التوازن بين الصحة العامة ومختلف القطاعات الحيوية ودعماً للجهود الوطنية لتحقيق التعافي المستدام مع المحافظة على صحة وسلامة المجتمع في ظل استمرار الأنشطة المختلفة والعودة إلى الحياة الطبيعية الجديدة في الدولة.

وتقرر إلزامية ارتداء الكمامات للمناطق المغلقة وأن تكون اختيارية للمناطق المفتوحة كما تقرر إلغاء الحجر الصحي للمخالطين مع الالتزام بإجراء الفحص المخبري يوميا لمدة 5 أيام، وذلك للعاملين في كافة القطاعات بالدولة، والاستمرار بالعمل على بروتوكول العزل الصحي للمصابين كما هو معلن عنه سابقاً دون أي تغيير مع إلغاء ارتداء اسورة المصابين.

وتشمل الإجراءات المُعتمدة في إمارة دبي إلزامية ارتداء الكمامات في جميع المناطق المغلقة، وأن يكون استخدامها اختيارياً في الأماكن المفتوحة. وبالنسبة للمخالطين للمصابين، سيتم إلغاء الحجر الصحي للمخالطين ممن لا يعانون من أي أعراض، مع استمرار بروتوكول العزل للمصابين.

وفيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالمسافرين القادمين إلى دبي، فيتوجب على المُطعَّمين منهم إبراز شهادة تفيد بالحصول على تطعيم كوفيد-19 معتمدة تحتوي على نظام QR Code ، وبالنسبة للمسافرين غير المُطعَّمين، فسيكون عليهم إبراز نتيجة فحص PCR معتمدة خلال 48 ساعة أو شهادة تعافي من الإصابة بفيروس كوفيد-19 خلال شهر واحد من موعد السفر تحتوي على QR Code.

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