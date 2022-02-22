القرقاوي: متحف المستقبل يعكس فكر محمد بن راشد بأن لا شئ مستحيل
قال وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس متحف المستقبل محمد بن عبدالله القرقاوي، إن متحف المستقبل يعكس فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأن لا شئ مستحيل.
وأضاف قائلاً "متحف المستقبل هو معلم عالمي وصرح علمي ومنارة جديدة للمعرفة، ومصنع للأفكار المستقبلية واستئناف الحضارة العربية"، وذلك كما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر.
كلمة معالي محمد القرقاوي رئيس #متحف_المستقبل خلال حفل افتتاح المتحف في #دبي#افتتاح_متحف_المستقبل #DubaiFuture#MuseumoftheFuture pic.twitter.com/ZrtWaF66oN— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) February 22, 2022
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