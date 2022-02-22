القرقاوي: متحف المستقبل يعكس فكر محمد بن راشد بأن لا شئ مستحيل

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس متحف المستقبل محمد بن عبدالله القرقاوي، إن متحف المستقبل يعكس فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأن لا شئ مستحيل.

وأضاف قائلاً "متحف المستقبل هو معلم عالمي وصرح علمي ومنارة جديدة للمعرفة، ومصنع للأفكار المستقبلية واستئناف الحضارة العربية"، وذلك كما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر.

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