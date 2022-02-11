شرطة عجمان تعزز الوعي المروري بإطلاق حملة «سلامة المشاة والسائقين من حوادث الدهس»

المصدر: الإمارات اليوم - عجمان

ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز الوعي المروري لمستخدمي الطريق بأهمية الالتزام بقواعد السير والمرور، وإعطاء الأولوية لعبور المشاة من الأماكن المخصصة لهم، أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان ممثلة بإدارة المرور والدوريات الحملة الرئيسة «سلامة المشاة والسائقين من حوادث الدهس» حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين، وتستمر الحملة على مدى ثلاثة أشهر.

وقال المقدم سيف عبدالله الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان أن الحملة جاءت لدعم جهود وزارة الداخلية في الحد من حوادث الدهس التي يتعرض لها عابري الطرق والمشاة، وذلك من خلال توعية السائقين ومستخدمي الطرق بأهمية اتباع الإرشادات المرورية الخاصة بعبور المشاة، والانتباه والتركيز أثناء القيادة، واحترام خطوط عبور المشاة، والالتزام بحدود السرعة المقررة داخل المدن، أو على الشوارع الخارجية حتى يمكنهم السيطرة على المركبة والانتباه لمفاجآت الطريق وتفادي حوادث الدهس.

كما تهدف الحملة إلى توعية المشاة بضرورة العبور الآمن من الأماكن المخصصة لهم، واستخدام خطوط المشاة، والمعابر والجسور المخصصة لهذا الغرض، لتفادي وقوع حوادث الدهس الخطيرة والحفاظ على سلامة الجميع.

وأشار مدير إدارة المرور والدوريات إلى أن الحملة تسعى لتوعية السائقين بتفادي مسببات حوادث الدهس والتي تحرم المشاة حقهم في عبور الطريق بأمان، ومن أهم هذه المسببات السرعة الزائدة والانشغال بغير الطريق وعدم الانتباه والعبور من الأماكن غير المخصصة لعبور المشاة، مشدداً على أهمية مراعاة كبار السن والأطفال أثناء عبورهم للطريق، وأن سلامتهم هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news