محمد بن راشد: سأبقى في الميدان حتى تصبح دبي المدينة الأفضل للعيش في العالم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، مسار الدراجات الجديد الملاصق لشاطئ جميرا، وأكد سموه: «سأبقى في الميدان حتى تصبح دبي المدينة الأفضل للعيش في العالم».

وقال سموه في تغريدة على «تويتر»، أمس: «ضمن متابعاتي الميدانية اليوم تفقدت مسار الدراجات الجديد الملاصق لشاطئ جميرا.. مسار جميل نضيفه لـ520 كم من مسارات الدراجات الهوائية في دبي والتي تمر على أجمل معالم المدينة.. سأبقى في الميدان حتى تصبح دبي المدينة الأفضل للعيش في العالم، بإذن الله».

وكانت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أعلنت عن تنفيذ مسار خاص للدراجات الهوائية على شاطئ جميرا بطول 16 كيلومتراً، بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي. ويربط المسار الجديد بمسار الدراجات الهوائية القائم على شارع جميرا عند قناة دبي المائية بالمسار القائم على شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عند مدينة دبي للإنترنت.

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