محمد بن راشد: قبل عام من اليوم وصل مسبار الأمل لكوكب المريخ..وصل العرب لأول مرة للكوكب الأحمر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قبل عام من اليوم تمكن مجموعة من الشباب العربي الإماراتي من تحطيم حواجز وهمية بأننا لا نستطيع أن ننافس العالم في الفضاء.. كل عام وشباب العرب بألف ألف خير.

ونشر سموه تغريدة عبر حسابة الرسمي في موقع "تويتر" قال فيها :" قبل عام من اليوم وصل مسبار الأمل لكوكب المريخ..وصل العرب لأول مرة في تاريخهم للكوكب الأحمر ..ووصلت طموحات شعبنا لآفاق جديدة..قبل عام من اليوم تمكن مجموعة من الشباب العربي الإماراتي من تحطيم حواجز وهمية بأننا لا نستطيع أن ننافس العالم في الفضاء …كل عام وشباب العرب بألف ألف خير"

وتحتفل دولة الإمارات اليوم بمرور عام على تسجيل اسمها بحروف من نور في سجلات التاريخ، بعدما أصبحت خامس دولة في العالم تنجح في الوصول إلى مدار المريخ ومن المرة الأولى، بعدما تمكن «مسبار الأمل»، ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، في مثل هذا اليوم من العام الماضي، من الوصول إلى الكوكب الأحمر وسط متابعة عالمية غير مسبوقة. ويمثل تزامن وصول «مسبار الأمل» مع احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي عام 2021 أفضل انطلاقة للـ50 عاماً التالية، كونه يؤسس لاقتصاد المستقبل القائم على المعرفة.

محمد بن راشد: قبل عام من اليوم وصل مسبار الأمل لكوكب المريخ..وصل العرب لأول مرة في تاريخهم للكوكب الأحمر..ووصلت طموحات شعبنا لآفاق جديدة..#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/5i1kNmkEEa — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) February 9, 2022

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