«الداخلية» تطلق حملة التوعية المرورية الأولى لعام 2022

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في مجلس المرور الاتحادي حملة التوعية المرورية الأولى لعام 2022، تحت شعار «سلامة المشاة والسائقين من حوادث الدهس» بهدف تعزيز الوعي المروري لمستخدمي الطريق بأهمية الالتزام بقواعد السير والمرور، وإعطاء الأولوية لعبور المشاة من الأماكن المخصصة لهم، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين، وذلك انطلاقاً من الأول من فبراير الجاري، وتستمر الحملة على مدى ثلاثة أشهر.

وتأتي الحملة التوعوية ضمن جهود وزارة الداخلية في الحد من حوادث الدهس التي يتعرض لها عابرو الطرق والمشاة، من خلال تذكير السائقين ومستخدمي الطرق بأهمية اتباع الإرشادات المرورية الخاصة بعبور المشاة، والانتباه والتركيز أثناء القيادة، واحترام خطوط عبور المشاة، والالتزام بحدود السرعة المقررة داخل المدن، أو على الشوارع الخارجية حتى يمكنهم السيطرة على المركبة والانتباه لمفاجآت الطريق وتفادي حوادث الدهس.

كما تهدف الحملة إلى توعية المشاة بضرورة العبور الآمن من الأماكن المخصصة لهم، واستخدام خطوط المشاة، والمعابر والجسور المخصصة لهذا الغرض، لتفادي وقوع حوادث الدهس الخطيرة والحفاظ على سلامة الجميع.

وقال مساعد القائد العام لشؤون العمليات، رئيس مجلس المرور الاتحادي اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، إن الحملة تأتي ضمن سلسلة من الحملات الرئيسة لوزارة الداخلية هذا العام على مستوى الدولة، بهدف تعزيز ونشر ثقافة الوعي المروري في الالتزام والتقيد بالأنظمة المرورية، التي تضمن سلامة المشاة على الطريق للحد من حوادث الدهس والإصابات والوفيات.

وأوضح أن سلامة المشاة على الطريق مسؤولية مشتركة بين مستخدمي الطريق والمشاة، ولمستخدمي الطريق دور كبير في تحقيق السلامة من خلال الحذر والانتباه، وإعطاء الأولوية للمشاة للعبور بسلام.

وقال إن الحملة يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع إدارات المرور والدوريات في الدولة، والعديد من الجهات المعنية بالسلامة المرورية في القطاعين العام والخاص، لتوحيد ودعم الجهود المحلية بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع.

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