المصدر: الامارات اليوم

التزام

قال مستخدمون لمركبات الأجرة، إن بعض السائقين بدأوا يتراخون في ارتداء الكمامة. وقالت قارئة إنها حين سألت أحدهم عن سبب عدم وضع الكمامة بالشكل الصحيح، أجابها بأنه لا يوجد «كورونا»، مطالبة بمراقبة السائقين للتأكد من التزامهم بالإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروسات.

اقتراح

اقترح متعاملون مع «بريد الإمارات» توفير ماسح ضوئي للكشف عن محتويات الطرود المرسلة كهدايا للخارج. وقال قارئ إنه فوجئ بمنع تغليف الإرساليات قبل أن يراها الموظف، ما اضطره إلى فتحها، في وقت يمكن فيه الاستعانة بماسح ضوئي للكشف عن محتوياتها دون الحاجة إلى فتحها.

دراجات

جدد قراء مطالبتهم بمنع استخدام الدراجات الهوائية وآلات السكوتر الكهربائية في أماكن تجمعات الأسر على كورنيش بحيرة الخان بالشارقة، مشيرين إلى أن بعض مستخدمي تلك الوسائل لا يراعون وجود أطفال يلعبون في المنطقة، ويسيرون بسرعات عالية، مهددين سلامتهم بشكل مباشر.

رسوم

طالب متعاملون شركات إدارة العقارات وملاك المباني السكنية، بعدم فرض غرامات على الدفعات المتأخرة، وإعادة جدولتها دون رسوم لمدة شهرين على الأقل، لافتين إلى أن هذه التسهيلات تساعدهم على الوفاء بالتزاماتهم وهي مصلحة الطرفين.

عمال

رصد متسوقون في مراكز تجارية في بعض المناطق، تزايداً في عدد عمال تنظيف السيارات في المواقف، الذين يعرضون خدماتهم عليهم، وتزاحمهم على المركبة من أجل الفوز بتنظيف السيارة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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