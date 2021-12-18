مهرجان منصور بن زايد البحري.. مسابقات وفنون شعبية

المصدر: الظفرة ■ أبوظبي

يختتم اليوم مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، البحري، فعالياته التي أقيمت خلال الفترة من (16-18 ديسمبر)، والتي اشتملت على العديد من الخيارات أمام الزوّار والعائلات والمشاركين والمتسابقين من مسابقات وفنون شعبية وفعاليات متنوّعة، لقضاء أجمل الأوقات والاستمتاع بكل ما يزخر به المهرجان في مدينة السلع بمنطقة الظفرة، بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.

وتوّج المهرجان الفائزين في سباق الدرّاجات الهوائية، الذي انطلق بمشاركة 105 متسابقين من مختلف الجنسيات، وسط إجراءات احترازية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبلغت مسافة السباق سبعة كيلومترات، حيث انطلق من شارع الميناء وصولاً إلى شاطئ مدينة السلع. وأسفرت نتائج السباق عن فوز عبدالله علي عبدالله الحمادي، وفي المركز الثاني علي راشد المنصوري، والمركز الثالث محمد حسن السعدني. وشهد مسرح المهرجان جوائز قيمة للزوّار، من خلال عدد من المسابقات التفاعلية والأسئلة التراثية والتاريخية والثقافية.

وقدّم المسرح استعراضات فلكلورية لفرقة أبوظبي للفنون الشعبية التابعة للجنة، وفقرة الخفة والعديد من الفقرات المميزة، فضلاً عن تتويج الفائزين بالمراكز الأولى في المسابقات التي يشهدها المهرجان.

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